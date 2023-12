Le pack de démarrage décevant de Destiny 2 : une opportunité manquée pour les nouveaux joueurs

Imaginez l'enthousiasme au sein de la communauté Destiny 2 lorsque Bungie a discrètement présenté le « Destiny 2 Starter Pack », un point d'entrée apparemment abordable dans le monde stimulant du jeu. Cependant, ce pack, au prix de 15 $, a laissé les joueurs déçus et déçus par ses offres médiocres. La communauté espérait vivre une expérience fascinante et enrichissante, mais elle a plutôt reçu une collection d'objets de peu de valeur.

Le pack de démarrage, découvert sur Steam après le lancement de Season of the Wish, comprend trois exotiques : l'arme de poing Traveler's Chosen, le fusil à trace Ruinous Effigy et le fusil à fusion linéaire Sleeper Simulant. De plus, les joueurs reçoivent un hoverbike Sparrow uniquement cosmétique, un vaisseau spatial et une coque Exotic Ghost qui offre des avantages minimes par rapport aux coques non exotiques facilement disponibles. Parallèlement à ces objets, le pack propose une petite quantité de monnaie du jeu, connue sous le nom de Glimmer, et divers matériaux d'amélioration pour les améliorations d'équipement.

Si ces éléments peuvent paraître séduisants au premier abord, à y regarder de plus près, ils sont loin d’être essentiels. Les joueurs peuvent facilement débloquer ces exotiques gratuitement via le monument Lost Lights dans le jeu, rendant leur inclusion dans le pack redondante. De plus, la puissance et l’utilité globales de ces exotiques sont pour le moins discutables. L'arme de poing Traveler's Chosen n'est pas à la hauteur par rapport aux autres exotiques qui remboursent les capacités des joueurs. Effigie ruineuse a été fortement nerfée, la rendant inefficace dans le contenu difficile. Sleeper Simulant, dépourvu de son catalyseur, reste faible et même avec le catalyseur, ce n'est qu'un choix de niche.

La petite quantité de Glimmer incluse dans le pack est insignifiante, car elle peut être facilement obtenue via un jeu régulier ou achetée en abondance auprès du Cryptarch. De même, les matériaux d’amélioration fournis peuvent sembler attrayants, mais leur impact est mineur. Les joueurs tomberaient probablement sur un assortiment similaire de matériel simplement en jouant au contenu du jeu. De plus, le seul Ascendant Shard inclus dans le pack est insuffisant pour améliorer complètement ne serait-ce qu’une seule pièce d’armure exotique. Étant donné que l’équipement du début du jeu est rapidement remplacé, le Shard devient encore moins pertinent pour les nouveaux joueurs.

Cette offre décevante soulève des questions sur la compréhension par Bungie des besoins de sa base de joueurs. La communauté espérait un pack de démarrage offrant aux nouveaux joueurs un accès accessible et abordable au contenu actuel du jeu. Malheureusement, cette opportunité manquée ne fait qu'ajouter à la réputation existante du jeu en matière de microtransactions insatisfaisantes. La sortie de ce pack de démarrage terne si peu de temps après d'importants licenciements chez Bungie, causés par une projection de revenus manquée de 45 %, laisse les joueurs s'interroger sur les priorités et le processus décisionnel de l'entreprise.

FAQ:

Q : Puis-je obtenir gratuitement les exotiques inclus dans le pack de démarrage ?

R : Oui, tous les exotiques peuvent être débloqués via des activités en jeu sans acheter le pack de démarrage.

Q : Les exotiques du pack de démarrage sont-ils essentiels ou puissants ?

R : Non, les exotiques inclus ont une utilité limitée et peuvent être éclipsés par d'autres exotiques dans le jeu.

Q : Le Glimmer et les matériaux d'amélioration fournis dans le pack sont-ils importants ?

R : Non, la quantité de Glimmer et de matériaux d'amélioration inclus est faible et peut facilement être obtenue via un jeu régulier.

Q : L'éclat ascendant inclus dans le pack est-il suffisant pour améliorer l'armure exotique ?

R : Non, un seul fragment ascendant est insuffisant pour améliorer complètement ne serait-ce qu'une seule pièce d'armure exotique. De plus, l'équipement de début de partie est rapidement remplacé, ce qui rend le Shard moins précieux pour les nouveaux joueurs.