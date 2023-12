By

Dans une démarche audacieuse visant à remodeler le budget de la Floride, le gouverneur Ron DeSantis a dévoilé une proposition de dépenses qui supprimerait plus de 1,000 4.6 emplois dans l'État et réduirait le budget actuel de plus de XNUMX milliards de dollars. Même si cette proposition inclut également le maintien des exonérations populaires de taxe de vente, elle fixe une nouvelle orientation pour les priorités financières de l'État.

Rompant avec la tradition, le gouverneur DeSantis a annoncé ses projets budgétaires lors d'une conférence de presse tenue dans une école à charte de Marco Island, dans le sud-ouest de la Floride. Plutôt que de fournir des détails spécifiques sur les emplois qu'il envisage de supprimer, le gouverneur s'est concentré sur les réalisations passées et a exprimé sa déception face à l'exclusion des Seminoles de l'Université d'État de Floride des éliminatoires du championnat de football universitaire.

Dans une tournure inattendue, le gouverneur DeSantis a exprimé son intention d'allouer 1 million de dollars pour permettre à la FSU de poursuivre en justice le comité des éliminatoires du football universitaire, même si le championnat sera décidé bien avant l'approbation du budget. Reconnaissant la déception de ses propres enfants, qui sont de fervents fans du FSU, le gouverneur s'est engagé à « laisser tomber les enjeux là où ils peuvent » en apportant un soutien financier à la poursuite judiciaire.

De plus, le gouverneur DeSantis recommande des réductions d'impôts de plus d'un milliard de dollars, y compris le maintien des exonérations de taxe de vente pour les fournitures scolaires et les ouragans, ainsi que pour les activités récréatives. Ces réductions d'impôts proposées visent à soulager les résidents tout en stimulant la croissance économique.

Il est important de noter que la recommandation budgétaire du gouverneur DeSantis est soumise à l'approbation de l'Assemblée législative, qui convoquera sa session annuelle le mois prochain. Une fois que le Parlement aura convenu d'un plan de dépenses, le gouverneur aura le pouvoir d'opposer son veto à des éléments spécifiques.

La proposition du gouverneur DeSantis marque un changement important par rapport au statu quo et présente une vision pour la réforme fiscale en Floride. Au fur et à mesure que le débat se déroulera au sein de l’Assemblée législative, le sort de ces changements proposés deviendra plus clair, déterminant le paysage financier de l’État dans un avenir prévisible.

