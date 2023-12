Des recherches révèlent que des roches anciennes et des analyses génétiques éclairent l’évolution des stratégies alimentaires animales

Une étude récente publiée dans Nature Communications a révélé des informations fascinantes sur l’évolution des stratégies alimentaires animales il y a plus d’un milliard d’années. Les paléontologues ont depuis longtemps la capacité d’analyser des roches anciennes afin de découvrir des traces chimiques qui nous donnent un aperçu de la vie passée sur Terre. En combinant ces informations géologiques avec des analyses génétiques d’animaux vivants, des chercheurs de l’université de Californie à Davis parviennent à mieux comprendre l’influence des premiers changements de l’environnement terrestre sur les habitudes alimentaires des animaux.

L’une des principales conclusions de cette étude réside dans la découverte de stérols lipidiques, plus précisément des stérols C27, C28 et C29, dans des roches anciennes. Les lipides peuvent survivre dans les roches pendant des millions d’années et fournissent des preuves précieuses de la vie passée. Ces stérols particuliers sont associés aux membranes cellulaires et peuvent être utilisés pour étudier la diversité des formes de vie anciennes.

L’analyse génétique des animaux, y compris des annélides (vers segmentés), a fourni des informations supplémentaires. Les chercheurs ont identifié un gène appelé smt, responsable de la production de stérols à chaînes plus longues, présent chez les animaux anciens. Cependant, au fil du temps, la plupart des lignées animales ont perdu ce gène. Cette perte coïncide avec l’apparition de phytostérols dans les archives géologiques, ce qui suggère que les animaux ont abandonné la production de phytostérols lorsqu’ils ont pu les obtenir à partir d’une source alimentaire de plus en plus abondante : les algues.

Les chercheurs pensent que leurs découvertes indiquent un changement dans les stratégies alimentaires des animaux à mesure que les algues devenaient une source alimentaire prévalente dans les océans anciens. Cette étude souligne l’importance de combiner la géologie et la génétique pour découvrir les secrets du passé et mieux comprendre l’évolution de la vie sur Terre.

FAQ

Q: Comment les chercheurs ont-ils étudié l’évolution des stratégies alimentaires des animaux ?

A: Les chercheurs ont combiné l’analyse des traces chimiques dans les roches anciennes avec l’analyse génétique des animaux vivants afin d’obtenir des informations sur l’évolution des stratégies alimentaires des animaux.

Q: Quels sont les stérols lipidiques ?

A: Les stérols lipidiques sont des molécules présentes dans les membranes cellulaires. Dans cette étude, les stérols C27, C28 et C29 ont été étudiés afin de comprendre la diversité des formes de vie anciennes.

Q: Quel rôle les algues ont-elles joué dans l’évolution des stratégies alimentaires des animaux ?

A: L’étude suggère que la prolifération des algues dans les océans anciens a fourni aux animaux une source alimentaire de plus en plus abondante, ce qui a conduit à un changement dans leurs stratégies alimentaires.

Q: Pourquoi la plupart des lignées animales ont-elles perdu le gène responsable de la production de phytostérols ?

A: Les chercheurs avancent l’idée que les animaux ont abandonné la production de phytostérols lorsqu’ils ont pu facilement les obtenir à partir des algues, devenues de plus en plus présentes dans les océans anciens.

Q: Que révèlent ces recherches sur l’évolution précoce des animaux ?

A: Les résultats suggèrent que les changements dans l’environnement et la disponibilité des aliments ont joué un rôle significatif dans la formation des stratégies alimentaires des premiers animaux.