Découverte d'un site majeur d'art rupestre paléolithique en Espagne

Les archéologues ont découvert un important site d'art rupestre paléolithique, probablement le plus important de la côte ibérique orientale en Europe. Plus d'une centaine de peintures et gravures anciennes, datant d'au moins 24,000 500 ans, ont été découvertes dans une grotte de XNUMX mètres de long connue sous le nom de « Cova Dones » ou « Cueva Dones », située près de Millares, près de Valence, en Espagne.

Le site de la grotte est connu depuis longtemps des locaux et fréquenté par les randonneurs et les explorateurs, mais l'existence de peintures paléolithiques était passée inaperçue jusqu'à ce que des chercheurs des universités de Saragosse et d'Alicante, affiliées à l'Université de Southampton au Royaume-Uni, fassent la découverte passionnante. en juin 2021.

Les résultats d’une étude sur l’art rupestre, soulignant sa véritable signification, ont été publiés dans la revue Antiquity. Le site de Cova Dones est décrit comme un site majeur d'art rupestre, semblable à ceux trouvés dans d'autres régions d'Espagne, comme la Cantabrie, le sud de l'Espagne, la France ou l'Andalousie, mais manquant sur ce territoire particulier.

L'équipe de recherche, dirigée par le Dr Aitor Ruiz-Redondo de l'Université de Saragosse, le Dr Virginia Barciela-González de l'Université d'Alicante et le Dr Ximo Martorell-Briz, également de l'Université d'Alicante, a méticuleusement documenté autour d'un jusqu’à présent une centaine de « motifs » ou dessins dans Cova Dones.

Le grand nombre de motifs et la variété des techniques utilisées pour leur création font de la grotte le site d'art rupestre paléolithique le plus important de la côte méditerranéenne orientale de la péninsule ibérique. Il s’agit probablement de la grotte paléolithique avec le plus grand nombre de motifs découverts en Europe depuis Atxurra en 2015.

L'étude met en évidence la présence d'au moins 19 représentations animales confirmées, parmi lesquelles des cerfs, des chevaux, des aurochs et des cerfs. Il est intéressant de noter que la majorité des peintures ont été réalisées avec de l’argile. Selon le Dr Ruiz-Redondo, les animaux et les signes étaient représentés simplement en appliquant sur les murs les doigts et les paumes recouverts d'argile. L'environnement humide de la grotte a facilité un séchage lent, empêchant certaines parties de l'argile de s'effriter rapidement et les préservant jusqu'à aujourd'hui grâce à des couches de calcite.

Bien que la peinture sur argile soit connue dans l’art paléolithique, les exemples de son utilisation ou de sa préservation sont rares. Cependant, à Cueva Dones, c'est la technique prédominante. Les chercheurs déclarent que leurs recherches en sont encore à leurs débuts et qu’il existe de nombreux domaines à étudier et des panneaux à documenter, de sorte que davantage d’art sera probablement révélé dans les années à venir.

