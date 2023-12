La tique asiatique à longues cornes constitue une menace potentielle pour le bétail

Une découverte récente de la tique asiatique à longues cornes aux États-Unis a suscité des inquiétudes chez les agriculteurs et les éleveurs. Bien que la tique n’ait été associée à aucune maladie chez l’homme, elle peut constituer une menace sérieuse pour le bétail, le drainant de son sang et potentiellement nuisible à sa santé.

Des chercheurs et des experts, comme le professeur Martin Edwards du Muhlenberg College, soulignent que la tique asiatique à longues cornes est actuellement avant tout un problème vétérinaire. Edwards, qui a étudié de manière approfondie les tiques, n'a rencontré que quelques tiques asiatiques à longues cornes dans la région de Lehigh Valley. Cependant, il note que la tique constitue un problème de longue date dans le Pacifique Sud depuis plus d'un siècle.

La tique, connue pour sa capacité à se reproduire de manière asexuée et à prospérer dans les pâturages non fauchés, a été trouvée dans 24 comtés de Pennsylvanie. Le ministère de l'Agriculture de l'État, ainsi que celui du New Jersey, ont émis des avertissements concernant la tique et son impact potentiel sur le bétail.

Même si on sait que la tique se rassemble par milliers et draine le sang des animaux, elle n’a pas provoqué un effondrement total des populations de bétail dans les autres pays où elle a été trouvée. C'est une nouvelle rassurante pour les agriculteurs comme Phil Conte, un éleveur de moutons sur la frontière du comté de Berks-Lehigh, qui a dû faire face à d'autres problèmes parasitaires comme les vers méningés.

Conte a pris des mesures proactives pour contrôler les tiques en s'appuyant sur ses volailles pour contrôler la population de tiques. Malgré la présence de la tique asiatique à longues cornes dans les comtés voisins, Conte reste optimiste quant à la situation de son exploitation.

Bien que la tique asiatique à longues cornes continue d’être surveillée de près par les experts vétérinaires et les ministères de l’agriculture, des recherches et une vigilance plus poussées seront impératives pour mieux comprendre les risques potentiels qu’elle pourrait présenter pour le bétail à l’avenir.

