L’IA peut-elle prendre en charge les commentaires des clients ?

Dentsu Creative a développé « The Artificial Client », une expérience d'IA qui fournit des commentaires sur le travail créatif de trois clients fictifs. L’expérience, bien que plus ludique que sérieuse, met en lumière les applications potentielles de l’IA dans l’industrie. L’agence suggère que l’IA peut être utilisée pour tester un véritable travail créatif et découvrir des informations grâce aux personnalités virtuelles des clients. De plus, l’IA peut être appliquée pour concevoir des expériences de marque attrayantes et aider les clients à trouver les bons produits. Il peut également être utilisé pour répondre aux questions complexes des clients.

Le client artificiel combine divers modèles d'IA, notamment InstructBLIP et l'API Viseme de Microsoft Azure, pour obtenir des fonctionnalités qui ne sont pas facilement disponibles avec les modèles couramment utilisés. Cette capacité à tester, entraîner et combiner des modèles d’IA permet à l’agence de prototyper et de créer rapidement des produits d’IA à grande échelle. Selon Luke Vink, responsable de la technologie chez Dentsu Creative Amsterdam, l'objectif de The Artificial Client est de présenter les cas d'utilisation potentiels de l'IA et de démontrer comment les marques peuvent créer une voix d'IA unique grâce à des assistants d'IA pertinents et de marque.

Boris Nihom, co-PDG de Dentsu Creative Amsterdam, souligne que si l'IA peut être un outil précieux, elle ne peut pas remplacer l'importance d'une véritable relation client-agence. L’agence considère les prototypes d’IA comme un moyen de tester les limites de la technologie actuelle et d’améliorer l’expérience client.

Dans l’ensemble, The Artificial Client constitue une démonstration divertissante des possibilités offertes par l’IA dans l’industrie créative. En exploitant la puissance de différents modèles d’IA, les marques peuvent exploiter l’IA pour améliorer leurs processus créatifs et offrir des expériences client améliorées.

