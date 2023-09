L'éditeur Aniplex a annoncé un nouveau jeu de société intitulé Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – Mezase ! Saikyou Taishi ! pour la Nintendo Switch. Prévu pour 2024, ce jeu est basé sur la très populaire série animée et manga Demon Slayer. Cependant, pour l’instant, il ne sera disponible qu’au Japon.

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – Mezase ! Saikyou Taishi ! fait suite à la première adaptation de jeu vidéo de la franchise, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, lancée en 2021 et arrivée sur Nintendo Switch en 2022. Tandis que des détails sur Mezase ! Saikyou Taishi ! sont actuellement limités, la bande-annonce et le site officiel de Demon Slayer offrent un aperçu de ce à quoi les joueurs peuvent s'attendre.

Contrairement à la précédente adaptation du jeu de combat, Mezase ! Saikyou Taishi ! semble être davantage axé sur une expérience de jeu de société, s'inspirant potentiellement de la populaire série Mario Party. Bien que les mécanismes de jeu spécifiques n'aient pas été révélés, les fans de Demon Slayer peuvent s'attendre à une expérience immersive et engageante similaire au jeu de combat bien accueilli.

Bien qu’une sortie occidentale n’ait pas été confirmée, on espère que les fans en dehors du Japon auront également l’opportunité de profiter de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – Mezase ! Saikyou Taishi !. Les passionnés de Demon Slayer peuvent partager leur enthousiasme et leur impatience pour le jeu dans les commentaires.

