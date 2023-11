Dell présente de nouveaux moniteurs UltraSharp dotés de capacités de jeu améliorées

Dell a récemment dévoilé quatre nouveaux ajouts à sa gamme de moniteurs UltraSharp, offrant non seulement des écrans aux couleurs précises pour le travail, mais également des capacités de jeu améliorées. Ces nouveaux moniteurs sont disponibles en deux tailles, les modèles de 27 pouces offrant des résolutions de 1440p, tandis que les moniteurs de 24 pouces ont des résolutions de 1080p. Ce qui distingue ces moniteurs, ce sont leurs taux de rafraîchissement plus élevés, qui cadencés à 120 Hz, soit le double de la norme de 60 Hz généralement trouvée sur les modèles UltraSharp de Dell.

Alors que les joueurs sont généralement plus intéressés par des taux de rafraîchissement plus élevés, Dell met en avant ces taux de rafraîchissement plus rapides dans le cadre d'un effort plus large visant à améliorer le confort visuel et à réduire la fatigue oculaire de tous les utilisateurs. En plus des taux de rafraîchissement accrus, ces moniteurs UltraSharp émettent une lumière bleue beaucoup moins nocive que les modèles précédents et disposent de capteurs de lumière ambiante intégrés qui ajustent automatiquement la luminosité et la tonalité des couleurs en fonction de l'environnement.

Les deux modèles de 27 pouces de la gamme sont le moniteur Dell UltraSharp 27 (U2724D) et le moniteur Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub (U2724DE). Les deux moniteurs disposent d’écrans LCD 16:9 qui couvrent 98 % du spectre de couleurs DCI-P3. Cependant, c'est le moniteur Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub qui se démarque avec son port Thunderbolt 4, permettant aux utilisateurs de connecter et de charger des ordinateurs portables compatibles avec jusqu'à 90 W de puissance.

De même, les deux moniteurs de 24 pouces, le moniteur Dell UltraSharp 24 (U2424H) et le moniteur Dell UltraSharp 24 USB-C Hub (U2424HE), diffèrent par leurs options de connectivité. Alors que les deux moniteurs offrent des ports USB-C et USB-A, ce dernier fournit un port USB-C qui prend en charge la transmission vidéo et de données tout en offrant jusqu'à 90 W de puissance de charge.

En plus de ces moniteurs orientés jeux, Dell a également introduit un trio de moniteurs de vidéoconférence équipés de deux haut-parleurs, de microphones et de webcams haute résolution. Ces moniteurs répondent aux utilisateurs ayant des besoins différents, offrant différents formats et résolutions.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quelles sont les principales caractéristiques des nouveaux moniteurs UltraSharp de Dell ? Les nouveaux moniteurs UltraSharp de Dell offrent des taux de rafraîchissement plus élevés à 120 Hz, émettent une lumière bleue moins nocive et disposent de capteurs de lumière ambiante qui ajustent automatiquement la luminosité. Ils sont également dotés de diverses options de connectivité, notamment USB-C et Thunderbolt 4.

2. Ces moniteurs sont-ils adaptés aux jeux ? Oui, ces moniteurs ont des taux de rafraîchissement plus élevés, ce qui les rend adaptés aux jeux, et offrent également un confort visuel amélioré pour réduire la fatigue oculaire de tous les utilisateurs.

3. Quels modèles de la gamme offrent une connectivité Thunderbolt ? Le moniteur Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub (U2724DE) est le seul modèle de la gamme à offrir une connectivité Thunderbolt avec un port Thunderbolt 4.

4. Quels sont les prix et les dates de sortie des nouveaux moniteurs UltraSharp de Dell ? Voici une liste complète des prix et des dates de sortie : Moniteur Dell UltraSharp 24 (U2424H) – Disponible le 9 novembre à partir de 379.99 $

Moniteur hub USB-C Dell UltraSharp 24 (U2424HE) – Disponible le 9 novembre à partir de 459.99 $

Moniteur Dell UltraSharp 27 (U2724D) – Disponible le 9 novembre à partir de 479.99 $

Moniteur Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub (U2724DE) – Disponible le 9 novembre à partir de 649.99 $

Moniteur de vidéoconférence Dell 24 (P2424HEB) – Disponible le 30 novembre à partir de 509.99 $

Moniteur de vidéoconférence Dell 27 (P2724DEB) – Disponible le 7 décembre à partir de 699.99 $

Moniteur de vidéoconférence incurvé Dell 34 (P3424WEB) – Disponible dès maintenant à partir de 949.99 $