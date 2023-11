Maximisez votre stockage Gmail : recherchez et supprimez les e-mails volumineux

Vous en avez assez de recevoir des messages d'erreur indiquant que votre boîte de réception Gmail est pleine ? Ne vous inquiétez pas ! Google offre généreusement 15 Go de stockage cloud gratuit à ses utilisateurs, mais que se passe-t-il si vous avez atteint votre limite ? Eh bien, il est temps de libérer de l'espace en identifiant et en supprimant ces gros e-mails qui ne font rien d'autre que monopoliser votre précieux espace de stockage.

Rechercher et localiser

Pour commencer, ouvrez votre compte Gmail et accédez à la barre de recherche. Tapez « taille : 5 Mo » (ou toute taille spécifique de votre choix) et appuyez sur Entrée. Voilà ! Les résultats de votre recherche afficheront tous les e-mails dont la taille est égale ou supérieure à la taille spécifiée.

Trier et ranger

Ensuite, il est temps de trier les e-mails par taille pour identifier facilement les coupables de vos problèmes de stockage. Cliquez sur l'option « Trier par », généralement représentée par une flèche orientée vers le bas, située sur le côté droit de la barre de recherche. Dans le menu déroulant, sélectionnez « Taille » et regardez les e-mails les plus volumineux prendre le devant de la scène.

Dites adieu au désordre

Vient maintenant la partie satisfaisante : supprimer ces e-mails qui occupent de l’espace. Cochez simplement la case à côté de chaque e-mail auquel vous souhaitez dire adieu. Si vous souhaitez supprimer tous les e-mails de la page actuelle, cliquez sur l'option « Sélectionner tout » située en haut. Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur le fidèle bouton « Supprimer », symbolisé par une icône de poubelle, et regardez votre espace de stockage s'agrandir.

Conseils supplémentaires pour un stockage optimal

Vider vos poubelles est crucial pour libérer durablement de l'espace. N'oubliez pas que la suppression des e-mails de votre boîte de réception ne les supprime pas automatiquement de votre compte ; ils sont simplement déplacés vers la sécurité du dossier Corbeille. Ainsi, après avoir supprimé ces e-mails indésirables, assurez-vous de les supprimer définitivement en vidant la corbeille.

Pour améliorer encore votre expérience de recherche, profitez des opérateurs de recherche avancés de Gmail. Ceux-ci vous permettent d’affiner votre recherche en combinant différents critères comme des libellés spécifiques ou des emails non lus. Par exemple, vous pouvez utiliser l'opérateur de recherche « plus grand : 5 Mo étiquette : la boîte de réception est : non lu » pour rechercher des e-mails volumineux et non lus spécifiquement dans votre boîte de réception.

Enfin, si vous trouvez que le seuil de taille par défaut ne correspond pas tout à fait à vos besoins, n'hésitez pas à l'ajuster. Modifiez votre requête de recherche pour inclure des e-mails plus grands ou plus petits en fonction de vos préférences.

N'oubliez pas que libérer de l'espace dans Gmail ne profite pas seulement à votre boîte de réception ; cela affecte également les autres services Google qui partagent le même stockage. Alors commencez dès aujourd’hui à désencombrer votre compte Gmail et faites de la place aux choses importantes de la vie !

Foire aux Questions

Q : Puis-je augmenter mon espace de stockage Gmail au-delà de 15 Go gratuitement ?

R : Bien que Google propose des forfaits payants pour un stockage supplémentaire, le quota gratuit de 15 Go est fixe et ne peut pas être augmenté.

Q : La suppression des e-mails de mon compte Gmail les supprimera-t-elle des autres services Google ?

R : Oui, l'espace de stockage de Gmail est partagé avec d'autres services Google. La suppression des e-mails de votre compte Gmail libérera de l'espace pour tous les services Google utilisant le même stockage.

Q : Puis-je récupérer les e-mails supprimés du dossier Corbeille ?

R : Une fois les e-mails définitivement supprimés du dossier Corbeille, ils ne peuvent plus être récupérés. Assurez-vous de vouloir les supprimer avant de vider la corbeille.

Q : Les pièces jointes sont-elles incluses dans la limite de stockage ?

R : Oui, les pièces jointes, ainsi que les e-mails, les photos, les documents et les sauvegardes WhatsApp, sont tous pris en compte dans votre limite de stockage Gmail.

Q : Existe-t-il un moyen de filtrer et de supprimer automatiquement les e-mails volumineux ?

R : Gmail n'offre pas de fonctionnalité intégrée permettant de supprimer automatiquement les e-mails volumineux. Cependant, vous pouvez créer des filtres pour classer ou étiqueter automatiquement les e-mails en fonction de leur taille, puis les supprimer manuellement.