Comprendre la complexité de la mémoire grâce à la communication neuronale

Les neuroscientifiques sont depuis longtemps fascinés par la complexité et la nature illusoire des souvenirs. Ils se sont particulièrement intéressés à comprendre comment les neurones, les principaux éléments constitutifs du cerveau, et les réseaux qu’ils forment, jouent un rôle dans l’encodage et le stockage des souvenirs. Ces dernières années, des recherches ont montré que la mémoire est modulée par le renforcement ou l’affaiblissement des connexions synaptiques entre les neurones.

Les neurones, contrairement à la plupart des autres cellules, possèdent des structures complexes qui s’étendent au-delà de leur corps cellulaire sphérique. Ces structures, appelées axones et dendrites, se ramifient dans différentes directions pour former des connexions avec d’autres neurones. Les branches dendritiques ont de petites protubérances appelées épines qui font des synapses avec d'autres neurones, permettant ainsi la communication et la transmission de messages importants.

Des études ont montré qu’un seul neurone peut avoir des milliers de synapses indépendantes dans ses branches dendritiques. En fait, environ 80 % du volume d’un neurone se trouve dans ses dendrites et ses axones. Cela pose la question de savoir comment les neurones entretiennent et régulent ces milliers de connexions, notamment celles qui sont éloignées du corps cellulaire.

Dans les années 1990, des études révolutionnaires menées par les neuroscientifiques Erin Schuman et Kelsey Martin ont démontré l'importance de la traduction locale dans les dendrites pour la plasticité synaptique, le processus par lequel les synapses sont renforcées ou affaiblies. Ces études ont montré que la synthèse des protéines dans les dendrites est nécessaire au renforcement persistant des connexions synaptiques, essentielles au stockage de la mémoire à long terme.

Cette découverte a remis en question la croyance dominante selon laquelle la synthèse des protéines se produisait uniquement dans le corps cellulaire et que toutes les protéines nécessaires aux axones et aux dendrites étaient transportées depuis le corps cellulaire. Des études observationnelles avaient précédemment suggéré une synthèse protéique locale, mais cette hypothèse a été largement rejetée en raison d'occurrences aléatoires.

Les propres recherches de Schuman sur la plasticité synaptique dans l'hippocampe, une région du cerveau associée à l'apprentissage et à la mémoire, ont également confirmé l'importance de la synthèse locale des protéines. Elle a découvert que le facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF), un messager chimique essentiel à la croissance et à la survie des neurones, provoquait une augmentation significative de l'activité synaptique. Cependant, cette activité était complètement bloquée lorsque la synthèse des protéines était inhibée, ce qui indique qu’un accès immédiat à de nouvelles protéines était nécessaire.

Ces découvertes ont conduit à un changement de paradigme dans le domaine, les chercheurs reconnaissant désormais l’importance de la synthèse protéique locale dans le maintien et la modulation des connexions synaptiques. Cette compréhension est cruciale pour élucider les mécanismes complexes qui sous-tendent la formation et le stockage de la mémoire.

Dans l’ensemble, la communication complexe entre les neurones et la régulation de la synthèse des protéines dans les dendrites fournissent des informations précieuses sur les complexités de la mémoire. Des recherches plus approfondies dans ce domaine pourraient conduire à des avancées dans la compréhension des troubles liés à la mémoire et dans le développement de traitements efficaces.

