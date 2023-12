Les chasseurs de l'Ohio célèbrent une saison de chasse au cerf réussie avec plus de 70,000 XNUMX cerfs abattus

Les chasseurs de l'Ohio ont conclu leur saison de chasse au fusil d'une semaine au cerf de Virginie avec un total impressionnant de plus de 70,000 2023 cerfs capturés. Cela porte le nombre total de cerfs capturés jusqu'à présent en 167,732 à 71,000 XNUMX, selon le Département des ressources naturelles de l'Ohio (ODNR). Bien que ces chiffres aient légèrement diminué par rapport aux chiffres de l'année précédente, ils restent dans la moyenne sur trois ans d'environ XNUMX XNUMX cerfs.

Parmi les dix comtés ayant contribué le plus au succès de la chasse de cette année figuraient Coshocton, Tuscarawas et Ashtabula, avec respectivement 2,441 2,260, 2,189 XNUMX et XNUMX XNUMX cerfs capturés. Ces comtés, ainsi que Muskingum, Knox, Carroll, Guernsey, Washington, Licking et Harrison, se sont imposés comme des terrains de chasse privilégiés pour la communauté de chasseurs passionnés de l'Ohio.

Il a été rapporté qu'un nombre impressionnant de 389,181 37,543 permis de chasse au cerf ont été délivrés cette année, dont XNUMX XNUMX ont été achetés par des non-résidents. Les chasseurs étrangers les plus populaires étaient originaires de Pennsylvanie, du Michigan, de Virginie occidentale, de Caroline du Nord et de New York.

La composition de la récolte était composée de 36 % de cerfs avec bois (25,044 64) et de 45,074 % de cerfs sans bois (1.9 2022). L'impact économique de la chasse dans l'Ohio a été important, les chasseurs ayant contribué pour XNUMX milliard de dollars à l'économie de l'État en XNUMX. C'est ce qui ressort d'un rapport réalisé par le Wildlife Management Institute, Responsive Management et Southwick Associates.

L'amour pour la chasse était évident, puisqu'il a été constaté que 5 % de la population adulte de l'Ohio, soit environ 500,000 91 individus, participent avidement à cette activité récréative. Parmi ces chasseurs, un nombre impressionnant de XNUMX % participent à la chasse au cerf, ce qui en fait la principale activité de chasse dans l'État.

Pour l’avenir, la saison du tir à l’arc se poursuivra jusqu’au 4 février 2024, tandis que la saison des tirs à chargement par la bouche aura lieu du 6 au 9 janvier. Un week-end bonus de chasse au fusil au cerf sera également organisé les 16 et 17 décembre, offrant aux chasseurs des opportunités supplémentaires de participer. leur passe-temps favori.

L'ODNR souligne son engagement envers la conservation et l'amélioration des ressources halieutiques et fauniques de l'Ohio, ainsi que de leurs habitats, pour une utilisation durable et une appréciation par tous. Un tel dévouement garantit que les traditions de chasse de l'Ohio prospéreront pour les années à venir.

