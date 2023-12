Découverte récente éclaire le champ magnétique de la Terre en Mésopotamie

Une nouvelle recherche a révélé des éléments probants sur une augmentation significative du champ magnétique de la Terre dans l’ancienne Mésopotamie. Des scientifiques étudiant des briques de boue datant du troisième au premier millénaire avant J.-C., en Irak actuel ainsi que dans certaines parties de la Syrie, de l’Iran et de la Turquie, ont découvert des signatures magnétiques indiquant que ces briques ont été cuites à une époque où le champ magnétique de la Terre était exceptionnellement fort. Ces découvertes correspondent à une augmentation magnétique connue appelée « Anomalie géomagnétique de l’âge du fer levantin », qui s’est produite de 1050 à 550 avant J.-C.

Auparavant, cette augmentation magnétique n’avait été documentée que dans des artefacts provenant des Açores, de Bulgarie et de Chine. Cependant, la découverte de signatures magnétiques dans les briques mésopotamiennes offre une nouvelle source de preuves pour l’étude de l’activité magnétique de la Terre.

L’analyse archéomagnétique, qui consiste à examiner des matériaux sensibles au magnétisme ayant été chauffés, est cruciale pour déterminer l’âge des artefacts inorganiques tels que la poterie et les objets en céramique. Cette technique complète la datation au radiocarbone et est particulièrement utile car la poterie est le type d’artefact le plus courant trouvé sur les sites archéologiques du monde entier.

La nouvelle étude a non seulement comblé une lacune dans les données en Mésopotamie, mais a également révélé de nouvelles informations sur l’anomalie magnétique de cette époque. L’analyse de 32 pierres a révélé que le champ magnétique s’était rapidement et intensément renforcé au moment où les briques ont été fabriquées. Cette découverte offre un instantané d’une augmentation de puissance magnétique qui s’est produite sur quelques décennies.

Cette recherche contribue non seulement à notre compréhension du champ magnétique de la Terre, mais a également des implications importantes pour l’archéologie. En analysant les signatures magnétiques des artefacts non datés, les archéologues en Irak et en Syrie peuvent résoudre les débats chronologiques sur les rois et les événements historiques de la région.

Cette nouvelle découverte souligne l’importance de préserver le patrimoine ancien à des fins scientifiques et historiques. En étudiant les artefacts anciens, nous pouvons obtenir des informations précieuses sur les événements clés de l’histoire de la Terre et mieux comprendre l’activité magnétique de notre planète.

