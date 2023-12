Les activités humaines entraînent un déclin drastique des populations de chauves-souris Barbastelle occidentale

Une nouvelle étude menée par des experts de l'Université d'Exeter et du Bat Conservation Trust (BCT) révèle un déclin choquant des populations de chauves-souris barbastelles occidentales de Grande-Bretagne au cours des 500 dernières années. La recherche indique que ce déclin a commencé lorsque les arbres sur lesquels les chauves-souris se perchent ont été abattus pour la construction navale au début de la construction de l'empire britannique.

Grâce à des techniques avancées d’analyse de l’ADN, les chercheurs ont pu retracer le déclin des populations de chauves-souris et identifier les périodes de réduction de la diversité génétique et de la consanguinité. Le Dr Orly Razgour, écologiste moléculaire et biologiste de la conservation à l'université, explique : « Nos résultats révèlent que le déclin des populations de chauves-souris barbastelles du nord et du sud de la Grande-Bretagne a commencé il y a environ 500 ans, coïncidant avec l'abattage généralisé d'arbres à des fins de construction navale. La perte de la couverture forestière au cours de cette période a probablement déclenché le déclin que nous avons observé et qui persiste jusqu’à ce jour.

La chauve-souris barbastelle occidentale est connue pour ses caractéristiques distinctes, notamment de grandes oreilles qui se rejoignent au milieu, un visage aplati avec un nez en forme de carlin et une fourrure sombre et soyeuse avec des pointes blanches. C'est une espèce relativement petite, mesurant entre 4 et 5 cm de longueur et une envergure d'environ 26 cm. Les femelles donnent naissance à un seul petit chaque année au début de l'été.

Les chercheurs ont mené leur étude en capturant et en examinant les chauves-souris barbastelles occidentales dans 15 forêts différentes au Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal. Cette technique révolutionnaire permet aux scientifiques d’acquérir des informations précieuses sur les tendances historiques des populations et constitue un outil essentiel pour les efforts de conservation des chauves-souris.

Le Dr Katherine Boughey, responsable de la science et de la surveillance au BCT, souligne l'importance de cette recherche, déclarant : « Cette technique change la donne pour la conservation des chauves-souris. Nous avons maintenant des preuves du déclin historique de la chauve-souris barbastelle, mais nous avons un besoin urgent de preuves similaires pour d’autres espèces de chauves-souris. Le BCT suggère que les populations de chauves-souris du Royaume-Uni dans leur ensemble pourraient être à des niveaux historiquement bas et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre l'impact des activités humaines sur les populations de chauves-souris.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans le Journal of Applied Ecology, mettant en lumière les conséquences dévastatrices des excès humains et lançant un appel à l'action pour la conservation non seulement de la chauve-souris barbastelle occidentale, mais également d'autres espèces de chauves-souris.