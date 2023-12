La nouvelle mise à jour Pixel apporte des fonctionnalités intéressantes et des corrections de bugs

Résumé :

Le dernier Pixel Feature Drop de décembre a enfin été déployé, apportant une gamme de nouvelles fonctionnalités et de corrections de bugs aux propriétaires d'appareils Pixel. Cette mise à jour trimestrielle se concentre sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et de la stabilité. Des améliorations basées sur l'IA aux commandes photo améliorées, la mise à jour offre quelque chose de nouveau pour tout le monde.

Nouvelles fonctionnalités préférées :

Les utilisateurs du Pixel 8 Pro ont accès à des fonctionnalités avancées d’IA. L'application Recorder intègre désormais le nouveau modèle Gemini Nano, tandis que les vidéos peuvent être envoyées aux serveurs cloud de Google pour une amélioration basée sur l'IA via Video Boost.

Pour les autres modèles Pixel, les commandes Portrait Light dans Photos ont été améliorées, permettant aux utilisateurs de capturer de superbes portraits sans effort. De plus, il existe une nouvelle fonctionnalité Photo Unblur spécialement conçue pour les propriétaires d’animaux. De plus, les utilisateurs peuvent désormais utiliser leurs appareils Pixel comme webcams, numériser et organiser les reçus dans Google Drive, et même fournir un aperçu des photos à venir aux sujets s'ils possèdent un Pixel Fold.

Améliorations pour la Pixel Watch :

Les propriétaires de Pixel Watch peuvent également se réjouir car la mise à jour la plus récente offre de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Les utilisateurs peuvent désormais déverrouiller leurs téléphones Pixel à l'aide de leurs montres, synchroniser les paramètres du mode Ne pas déranger et du mode Heure du coucher entre leur montre et leur téléphone, et accéder à l'écran d'appel directement depuis leur poignet.

Découverte des fonctionnalités :

Pour obtenir un aperçu visuel complet des nouvelles fonctionnalités et vérifier si elles sont disponibles sur votre appareil Pixel, une image utile est fournie.

Alors, avez-vous déjà commencé à explorer ces nouvelles fonctionnalités passionnantes ?