Le Département de la conservation de l'environnement de l'État de New York aborde l'utilisation de drones pour la chasse

Le Département de la conservation de l'environnement (DEC) de l'État de New York a récemment clarifié sa position sur l'utilisation de véhicules aériens sans pilote (UAV) ou de drones pour la chasse. Bien que des demandes aient été formulées concernant l'utilisation de drones pour aider à la récupération des cerfs ou des ours capturés par les chasseurs, le DEC souligne que le suivi au sol et la récupération font partie intégrante de la chasse et ne devraient pas impliquer l'utilisation de drones.

Selon le DEC, les drones sont classés comme avions par la Federal Aviation Administration (FAA) et leur utilisation pour aider les chasseurs est interdite par les lois de l'État de New York. Cette restriction s'applique à la fois aux pilotes de drones amateurs et récréatifs, ainsi qu'aux pilotes de drones commerciaux opérant selon les réglementations de la FAA.

Il est important de noter que la confusion vient du fait que le même article de loi qui interdit l’utilisation d’aéronefs interdit également l’utilisation de chiens pour aider à la chasse au cerf ou à l’ours. Cependant, le DEC est autorisé à réglementer et à autoriser l'utilisation de chiens pisteurs en laisse spécifiquement pour la récupération des cerfs et des ours. Malheureusement, il n’existe aucune disposition similaire pour l’utilisation des drones et, par conséquent, le DEC ne peut pas réglementer ni autoriser leur utilisation.

Pour les chasseurs ayant besoin d'aide pour localiser un cerf ou un ours mort ou blessé, le DEC recommande de contacter des maîtres-chiens bénévoles, agréés et tenus en laisse. Plusieurs organisations sont disponibles pour fournir ce service, notamment Deer Search, Inc. pour le centre et l'est de New York, Deer Search FLC, Inc. pour la région de Finger Lakes et Deer Search of WNY, Inc. pour l'ouest de New York.

En conclusion, la position du DEC concernant l'utilisation de drones pour la chasse est claire : ils ne sont pas autorisés. Le suivi et la récupération au sol sont des compétences essentielles pour les chasseurs, et l'utilisation de drones dans ces activités est interdite par les lois de l'État de New York. Les chasseurs ayant besoin d’aide devraient s’appuyer sur des maîtres-chiens agréés en laisse pour les aider à récupérer le cerf ou l’ours.

