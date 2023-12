Death Stranding : un succès parmi les joueurs, le succès des ventes n'est pas clair

Dans une annonce récente, Kojima Productions et A24 ont révélé que Death Stranding, le jeu populaire de Hideo Kojima, s'est connecté avec plus de 16 millions de joueurs sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. Ce chiffre impressionnant comprend à la fois les unités vendues et les joueurs qui ont accédé au jeu via des services d'abonnement gratuits tels que Game Pass et PlayStation Plus. Notamment, la version PC de Death Stranding a également été proposée gratuitement sur Epic Games Store, élargissant encore sa portée.

Avant cette annonce, les dernières données partagées par Kojima Productions indiquaient que Death Stranding s'était vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde en juillet 2021. Cependant, on ne sait actuellement pas dans quelle mesure l'audience du jeu a augmenté depuis lors.

Pour avoir un peu de contexte, jetons un coup d'œil aux ventes des titres précédents créés par Hideo Kojima pendant son séjour chez Konami. L'ensemble de la franchise Metal Gear, qui remonte à 1987, s'est vendu à un nombre impressionnant de 60.2 millions d'exemplaires dans le monde. La série Metal Gear Solid représente la majorité de ces ventes, avec plus de 38 millions d'unités vendues en mars 2014.

Bien que les chiffres de ventes spécifiques des jeux Metal Gear Solid ne soient pas récents, nous savons que Metal Gear Solid 3: Snake Eater s'était vendu à plus de 4 millions d'exemplaires au 31 mars 2014. Compte tenu du succès de Death Stranding, nous pouvons raisonnablement supposer qu'il a dépassé les ventes de cet opus. Cependant, les comparaisons directes avec d'autres titres de Metal Gear Solid s'avèrent difficiles en raison du manque de chiffres de vente à jour pour les deux.

Pour l’avenir, Kojima Productions travaille actuellement sur Death Stranding 2, la suite très attendue mettant en vedette les mêmes personnages bien-aimés interprétés par des acteurs tels que Norman Reedus et Léa Seydoux. De plus, le studio a récemment annoncé un autre projet appelé OD, créé en partenariat avec le cinéaste Jordan Peele et Xbox Game Studios. Bien que les détails sur OD ne soient pas divulgués, on sait que le jeu utilisera la technologie du cloud gaming.

Dans l’ensemble, le succès de Death Stranding est indéniable, avec une base de joueurs massive s’étendant sur plusieurs plateformes. Cependant, les chiffres de ventes exacts et les comparaisons avec les titres Kojima précédents restent insaisissables. Néanmoins, les fans attendent avec impatience la sortie de Death Stranding 2 et le mystérieux projet OD.