Death Stranding bénéficie d'une base de joueurs et de chiffres de ventes solides, dépassant les titres Kojima précédents

Dans le cadre d'un partenariat passionnant entre Kojima Productions et A24, le studio de production a récemment annoncé que Death Stranding avait captivé « plus de 16 millions de porteurs sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC ». Ce chiffre remarquable prend en compte à la fois les unités de jeu vendues et les joueurs ayant expérimenté le titre via des essais gratuits sur Game Pass, PlayStation Plus et même Epic Games Store. Ce dernier permettait à chaque utilisateur d'en réclamer une copie entre décembre 2022 et mai 2023.

Alors que les dernières données officielles fournies par Kojima Productions remontent à juillet 2021, lorsque le responsable de l'édition Jay Boor a révélé que Death Stranding s'était vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde, il est difficile de suivre la croissance de son audience depuis lors. Cependant, il est évident que la popularité du jeu a explosé.

Initialement lancé en novembre 2019, Death Stranding a marqué la première entreprise indépendante du studio après le départ de Hideo Kojima de Konami. Les comparaisons avec les titres précédents de Kojima sous la bannière Konami sont difficiles en raison du manque de données récentes. Il convient néanmoins de noter quelques chiffres :

L'ensemble de la franchise Metal Gear a enregistré un chiffre de ventes mondial impressionnant de 60.2 millions d'exemplaires depuis sa création en 1987. La série Metal Gear Solid représente la majorité, avec plus de 38 millions d'unités vendues en mars 2014. Bien que les chiffres spécifiques pour chaque Metal Gear Les jeux solides ne sont pas à jour, nous pouvons fournir les données suivantes basées sur d'anciens documents déposés auprès de la SEC, des rapports financiers et des communiqués de presse de Konami :

– Metal Gear Solid : Plus de 7 millions d’exemplaires (au 31 mars 2005)

– Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty : Plus de 7 millions d'exemplaires (au 31 mars 2005)

– Metal Gear Solid 3 : Snake Eater : Plus de 4 millions d’exemplaires (au 31 mars 2014)

– Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots : plus de 6 millions d’exemplaires (en mai 2014)

– Metal Gear Solid V : The Phantom Pain : plus de 6 millions d'exemplaires (en décembre 2015)

Bien qu'il soit raisonnable de supposer que Death Stranding a dépassé les ventes de Metal Gear Solid 3, faire une comparaison directe avec d'autres titres de la série Metal Gear Solid est difficile. Les chiffres existants sont probablement beaucoup plus élevés maintenant, compte tenu du succès et de la popularité continue de Death Stranding.

Fait intéressant, Kojima Productions est actuellement engagé dans le développement de Death Stranding 2, la suite directe du jeu original. Il poursuivra l'histoire et mettra en vedette des personnages principaux bien-aimés interprétés par des acteurs de renom tels que Norman Reedus et Léa Seydoux.

De plus, le studio a récemment dévoilé son nouveau projet, OD, en collaboration avec le cinéaste Jordan Peele et Xbox Game Studios. Bien que les détails spécifiques soient rares, ce projet à venir devrait tirer parti de la technologie du cloud gaming, promettant une expérience unique et immersive pour les joueurs du monde entier.