Death Stranding dépasse les 16 millions de joueurs et ce n'est pas fini

Dans le cadre d'un partenariat passionnant entre Kojima Productions et A24, il a été révélé que Death Stranding s'est connecté avec plus de 16 millions de joueurs, sur les plateformes PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. Ce nombre impressionnant comprend à la fois les unités vendues et les joueurs qui se sont engagés avec le titre via des services d'abonnement tels que Game Pass et PlayStation Plus. Il est à noter que la version PC de Death Stranding était généreusement disponible gratuitement sur Epic Games Store, permettant à chaque utilisateur d'en réclamer une copie entre décembre 2022 et mai 2023.

Auparavant, en juillet 2021, Jay Boor, le responsable de la publication, avait déclaré que Death Stranding avait vendu plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. Malheureusement, sans données plus récentes, il est difficile de déterminer la croissance de l'audience du jeu depuis lors. Néanmoins, les chiffres en disent long sur la popularité du jeu.

Death Stranding, sorti en novembre 2019, a marqué le premier projet de Kojima Productions après le départ de Hideo Kojima de Konami. Bien que les comparaisons directes avec les œuvres précédentes de Kojima chez l'éditeur japonais soient difficiles en raison du manque de données récentes, examinons de plus près les ventes de sa célèbre série Metal Gear.

Depuis sa création en 1987, la franchise Metal Gear s'est vendue à 60.2 millions d'exemplaires dans le monde. La série Metal Gear Solid (MGS) domine notamment ce chiffre, avec plus de 38 millions d'unités vendues en mars 2014.

Bien que les chiffres de vente actualisés des jeux Metal Gear Solid ne soient pas facilement disponibles, nous avons quelques aperçus de cinq entrées principales de la série :

– Metal Gear Solid : Plus de 7 millions d’exemplaires (au 31 mars 2005)

– Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty : Plus de 7 millions d'exemplaires (au 31 mars 2005)

– Metal Gear Solid 3 : Snake Eater : Plus de 4 millions d’exemplaires (au 31 mars 2014)

– Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots : plus de 6 millions d’exemplaires (en mai 2014)

– Metal Gear Solid V : The Phantom Pain : plus de 6 millions d'exemplaires (en décembre 2015)

Même s’il est prudent de supposer que Death Stranding a dépassé les ventes de Metal Gear Solid 3, faire une comparaison directe avec d’autres titres MGS est difficile. L'absence de chiffres de vente actualisés est un facteur clé, et il est important de noter que les ventes totales de Death Stranding dépassent la barre des 5 millions annoncée en 2021.

Actuellement, Kojima Productions travaille assidûment sur le très attendu Death Stranding 2, une suite directe du jeu original mettant en vedette des personnages bien-aimés interprétés par des acteurs talentueux tels que Norman Reedus et Léa Seydoux. De plus, le studio a récemment dévoilé un autre projet intrigant appelé OD, une collaboration avec le cinéaste estimé Jordan Peele et Xbox Game Studios. Bien que les détails spécifiques concernant OD restent confidentiels, il est confirmé que le jeu intégrera la technologie de jeu en nuage, promettant une expérience de jeu inoubliable aux joueurs.

Alors que Kojima Productions continue de captiver le public du monde entier, l’avenir de Death Stranding et de ses projets à venir est immense, garantissant que les fans attendent avec impatience leurs prochaines créations révolutionnaires.