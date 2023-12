La nouvelle adaptation du film Death Stranding révèle un nombre impressionnant de joueurs

Dans une tournure surprenante des événements, une adaptation cinématographique en direct du célèbre jeu vidéo Death Stranding est actuellement en préparation. Alors que les fans attendent avec impatience la sortie de cette adaptation, de nouvelles informations sont apparues concernant le nombre de joueurs ayant expérimenté le jeu depuis son lancement initial sur PS4.

Récemment, Kojima Productions et A24 ont annoncé un partenariat et, dans un communiqué de presse, il a été révélé que Death Stranding s'était connecté avec un nombre étonnant de « plus de 16 millions de porteurs » sur diverses plates-formes, notamment la PlayStation 4, la PlayStation 5 et le PC. Ce chiffre incroyable englobe à la fois les unités vendues et les joueurs qui ont essayé le jeu via des services d'abonnement tels que Game Pass et PlayStation Plus.

Il convient de noter que la version PC de Death Stranding a également été mise à disposition gratuitement sur Epic Games Store pendant des périodes spécifiques, permettant à d'innombrables utilisateurs d'en réclamer une copie. Cela a sans aucun doute contribué au nombre impressionnant de joueurs, car le jeu a touché un public plus large.

Cependant, il reste difficile de comparer directement le succès de Death Stranding aux titres précédents créés par Hideo Kojima alors qu'il travaillait chez Konami, car les données récentes sur les chiffres de ventes sont rares. Depuis sa sortie en novembre 2019, Death Stranding est le premier jeu produit par Kojima Productions suite au départ de Kojima de Konami.

Bien que les chiffres de ventes spécifiques de Death Stranding n'aient pas été divulgués au-delà des 5 millions d'exemplaires annoncés dans le monde en 2021, on peut supposer qu'il a dépassé les ventes de Metal Gear Solid 3, compte tenu de sa portée et de sa popularité plus larges.

Si l'on considère la franchise Metal Gear dans son ensemble, elle a accumulé un total remarquable de 60.2 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis sa création en 1987. La série Metal Gear Solid, en particulier, a largement contribué à ce chiffre, avec plus de 38 millions d'unités vendues. depuis mars 2014.

Alors que la communauté des joueurs attend avec impatience la sortie de Death Stranding 2, la suite directe mettant en vedette des personnages bien-aimés interprétés par des acteurs tels que Norman Reedus et Léa Seydoux, Kojima Productions continue de captiver le public par sa créativité. Le studio a également récemment annoncé sa collaboration avec le cinéaste Jordan Peele et Xbox Game Studios sur un mystérieux projet intitulé OD. Bien que les détails ne soient pas divulgués, il a été confirmé qu'il utiliserait la technologie du cloud gaming, laissant les fans désireux d'en savoir plus.

En conclusion, le nombre de joueurs pour Death Stranding est indéniablement impressionnant, et il est destiné à devenir une franchise encore plus importante avec sa prochaine adaptation cinématographique et ses suites.