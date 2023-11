Ordinateur portable Samsung Galaxy Watch 6 Classic et Galaxy Book3 Pro : dernières offres et réductions

Les fans de Samsung se réjouissent, car il existe des offres intéressantes sur la nouvelle Samsung Galaxy Watch 6 Classic et le modèle 2023 de l'ordinateur portable Galaxy Book3 Pro. Que vous recherchiez une montre intelligente élégante ou un ordinateur portable puissant, ces offres valent la peine d'être prises en compte.

Offres Samsung Galaxy Watch 6 Classic :

Best Buy propose actuellement la Samsung Galaxy Watch 6 Classic pour seulement 349.99 $ expédiée au format 43 mm et 379.99 $ expédiée pour les modèles 47 mm. Ces toutes nouvelles versions coûtent généralement respectivement 400 $ et 430 $, vous économiserez donc 50 $. Ces offres marquent également un nouveau prix bas historique sur Amazon. La Galaxy Watch 6 Classic est construite en acier inoxydable, ce qui lui confère une ambiance horlogère plus traditionnelle, tout en offrant toutes les fonctionnalités intelligentes d’une montre intelligente moderne.

Offre sur l’ordinateur portable Samsung Galaxy Book3 Pro :

Si vous avez besoin d'un ordinateur portable puissant, Amazon vend actuellement le Samsung Galaxy Book2023 Pro 16 pouces modèle 3 pour 1,149.99 300 $ expédié. Il s'agit d'un rabais important de 1,450 $ sur le prix régulier de 3 16 $, ce qui en fait le prix le plus bas disponible. La variante professionnelle du Galaxy Book10 Pro offre une autonomie de batterie plus longue, un superbe écran AMOLED WQXGA+ 1080:120 et une webcam haute résolution 16p. Avec un écran AMOLED 10:5 1340 Hz, un processeur Intel Core i16-512P, XNUMX Go de RAM et XNUMX Go de stockage interne, cet ordinateur portable est parfait pour le travail et le divertissement.

Promotions Samsung Galaxy Tab S9/+ :

De plus, il existe des offres intéressantes sur les nouvelles tablettes Android Samsung Galaxy Tab S9/+. Amazon propose actuellement une promotion qui comprend jusqu'à 75 $ de crédits Amazon. Par exemple, vous pouvez obtenir la Galaxy Tab S11 de 9 pouces avec 128 Go de stockage pour 757.26 $ expédiée, ainsi qu'un crédit Amazon de 50 $. De même, la Galaxy Tab S12.4+ de 9 pouces, disponible en configurations 256 Go et 512 Go, est accompagnée d'un crédit Amazon de 75 $. Ces tablettes offrent des fonctionnalités performantes et constituent un excellent choix pour les tâches de productivité et multimédia.

FAQ:

– Puis-je utiliser la Samsung Galaxy Watch 6 Classic avec un iPhone ? Oui, la montre est compatible avec les appareils Android et iOS.

– L’ordinateur portable Samsung Galaxy Book3 Pro est-il équipé d’un écran tactile ? Oui, il dispose d’un écran tactile.

– Les tablettes Samsung Galaxy Tab S9/+ sont-elles compatibles avec un stylet ? Oui, ils sont compatibles avec le stylet S Pen.

Ces offres sont limitées dans le temps, alors assurez-vous d'en profiter avant leur expiration. Que vous recherchiez une nouvelle montre intelligente, un ordinateur portable puissant ou une tablette haute performance, Samsung vous propose ces bonnes affaires.

Sources : Meilleur achat, Amazon.