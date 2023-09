L'iPhone 15 Pro Max devrait avoir un prix plus élevé

Apple s'apprête à dévoiler sa nouvelle génération d'iPhone, dont le produit phare, l'iPhone 15 Pro Max, lors d'un événement aujourd'hui. Les rapports suggèrent que les nouvelles variantes Pro seront proposées à un prix plus élevé que les modèles précédents.

Il y a cependant de bonnes nouvelles pour ceux qui cherchent à acheter le modèle actuel, l’iPhone 14 Pro Max. Avant l'événement de ce soir, Amazon UK a réduit le prix de l'iPhone 128 Pro Max de 14 Go en Space Black à 999 £, soit une réduction de 17 % par rapport à son prix d'origine. Cette remise pourrait être importante pour ceux qui cherchent à passer d’un modèle plus ancien.

Bien que le modèle actuel puisse offrir des économies, il convient de considérer ce que l’iPhone 15 Pro Max nous réserve. Selon les rumeurs, le nouvel appareil phare devrait comporter une connectivité USB-C, une charge plus rapide de 35 W et un cadre repensé avec des cadres plus fins. Cependant, ces mises à niveau peuvent avoir un coût plus élevé que celui de l’iPhone 14 Pro Max.

Définitions:

– iPhone 15 Pro Max : Le prochain smartphone phare d’Apple, qui devrait être dévoilé lors d’un événement.

– iPhone 14 Pro Max : L’actuel smartphone phare d’Apple.

– Variantes Pro : fait référence aux modèles haut de gamme de la gamme iPhone.

– Connectivité USB-C : Un type de connecteur qui permet un transfert de données et des vitesses de chargement plus rapides.

– Charge 35 W : Fait référence à la capacité de charge de l’appareil, avec 35 watts de puissance.

– Cadre en titane : Un matériau qui peut être utilisé pour le cadre de l’iPhone 15 Pro Max, ce qui pourrait offrir une durabilité accrue.

– Cadres plus fins : fait référence à la taille réduite des bordures autour de l’écran de l’iPhone, ce qui entraîne une zone d’affichage plus grande.

