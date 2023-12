Titre : Jersey City paie des règlements dans le cadre de poursuites pour discrimination

Résumé : Jersey City a conclu des accords dans le cadre de plusieurs poursuites pour discrimination, notamment une affaire dans laquelle un homme sourd s'est vu refuser l'assistance d'un interprète en langue des signes pour son audience au tribunal concernant une contravention de stationnement. La ville versera à l'homme 175,000 240,000 $ pour résoudre le procès fédéral. De plus, trois autres employés municipaux recevront des règlements totalisant XNUMX XNUMX $. Les règlements soulignent la nécessité d'un accès égal et d'un traitement équitable pour les personnes handicapées dans le système judiciaire.

Jersey City a récemment accepté de payer 175,000 XNUMX $ à Ryan Cuevas, un homme sourd qui a intenté une action en justice fédérale après que le tribunal municipal n'a pas réussi à fournir un interprète en langue des signes pour son audience sur une contravention de stationnement. Cuevas avait été cité pour avoir garé sa voiture dans une voie réservée aux bus, mais il devait régler la contravention afin de rétablir son permis de conduire, qui avait été suspendu pour une infraction distincte.

Bien qu'il ait demandé un interprète, Cuevas a été refusé et son procès a été reporté à plusieurs reprises en raison du manque d'interprètes au tribunal. Ce n'est qu'en août 2020 que Cuevas a été déclaré non coupable, après avoir fait face à des retards et à des difficultés importants dus au manque d'hébergement.

Le règlement souligne l’importance d’assurer un accès égal à la justice aux personnes handicapées. La discrimination à l'encontre de Cuevas était évidente, comme l'a déclaré la juge Susan Wigenton, qui a souligné le potentiel mépris délibéré et gratuit de la ville pour le maintien d'une politique discriminatoire pendant plus de 16 ans.

Jersey City n'a pas encore précisé si des modifications ont été apportées à la politique de sa cour municipale concernant la disponibilité des interprètes. Cependant, l'importance de ce règlement et d'autres poursuites récentes devraient inciter la ville à réévaluer ses pratiques et à garantir que tous les individus, quelles que soient leurs capacités, puissent participer efficacement aux procédures judiciaires.

En plus du règlement de Cuevas, le conseil municipal a approuvé le règlement de trois autres poursuites pour discrimination impliquant des employés municipaux. Synea Hicks, Joseph Drayton et Donna Garvin recevront respectivement des règlements de 95,000 85,000 $, 60,000 XNUMX $ et XNUMX XNUMX $. Ces cas soulignent l’importance de lutter contre la discrimination sur le lieu de travail et de promouvoir un environnement de travail plus inclusif et plus équitable.

Dans l'ensemble, ces règlements rappellent à Jersey City et aux autres municipalités que l'égalité d'accès à la justice et l'équité sur le lieu de travail sont des droits fondamentaux qui doivent être respectés pour tous les citoyens.

