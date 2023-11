Nouveaux détails révélés : Final Fantasy 7 Rebirth présente des fonctionnalités de gameplay et des personnages passionnants

Square Enix a récemment partagé une abondance de nouveaux détails de gameplay et d'images d'accompagnement de Final Fantasy 7 Rebirth, ainsi qu'une bande-annonce racontée par Red XIII qui récapitule les événements du premier épisode de la trilogie. Ce récapitulatif sera inclus dans le menu principal du jeu pour les joueurs qui ont besoin d'un rappel sur Final Fantasy 7 Remake. À chaque nouvelle mise à jour, les fans se rapprochent de la sortie très attendue du 29 février 2024.

Parmi les fonctionnalités intéressantes confirmées par le studio, citons le retour des modes de combat Actif et Classique. Les joueurs auront à nouveau la possibilité de choisir entre une action rapide ou une approche plus stratégique et délibérée. De plus, un nouveau mode de difficulté appelé Dynamic sera introduit. Ce mode permet aux joueurs de faire leurs adieux à la montée de niveau traditionnelle en adaptant le niveau de difficulté des ennemis en fonction des capacités du joueur, rendant le jeu plus difficile ou permettant des victoires plus faciles.

Square Enix a également dévoilé des détails sur les nouvelles régions et personnages de Rebirth. L'une de ces régions est la mine de Mythril, qui était autrefois une mine prospère reliant la nature sauvage à Junon. Cependant, elle est tombée en désuétude après que la Shinra Corporation ait développé un minéral supérieur et la mine a été infestée de monstres.

De nouveaux personnages ont également été introduits. Broden, le propriétaire de l'auberge de Kalm, a de l'animosité envers Shinra et propose d'aider Cloud et ses amis à échapper à leurs ennemis corporatifs. Priscilla, une jeune fille joyeuse vivant près de Junon, est profondément inquiète pour la sécurité du dauphin qu'elle dresse, car le réacteur mako voisin a contaminé les eaux environnantes. Billy, le petit-fils de Bill et propriétaire de la ferme de chocobos, a perdu ses parents très jeune et propose d'enseigner à Cloud et à ses compagnons les bases de la capture de chocobos en échange d'une visite à la boutique de sa sœur. Enfin, Chloé, la sœur chaleureuse de Billy, tient un magasin au ranch où elle vend du matériel d'artisanat et d'autres curiosités.

En plus des nouveaux personnages, Square Enix a développé les capacités Synergy qui seront disponibles dans Rebirth. Cette fonctionnalité permet à deux personnages d'exécuter de puissantes attaques conjointes, avec différentes capacités débloquées à mesure que les joueurs améliorent leur groupe. Des exemples de ces capacités de synergie incluent Cloud lançant Tifa sur un ennemi pour une attaque en tandem appelée Relentless Rush, et Barret lançant Red XIII à grande vitesse pour exécuter Overfang.

De plus, Square Enix a révélé de nouveaux détails sur les mécanismes de jeu de Red XIII, qui devient pour la première fois un personnage jouable. Les capacités de Red XIII tournent autour d'attaques physiques rapides et magiques à longue portée, comme le Starfust Ray. Sa compétence unique, le mode Vengeance, lui permet de retourner la puissance des attaques ennemies contre eux.

À mesure que la date de sortie approche, les fans peuvent s’attendre à des mises à jour et des surprises encore plus excitantes de Final Fantasy 7 Rebirth. Avec l'ajout d'un nouveau scénario centré sur Zack et l'inclusion potentielle de la rétrospective de Sephiroth de Final Fantasy 7 Ever Crisis, le jeu promet d'être une expérience passionnante pour les joueurs vétérans comme pour les nouveaux arrivants.

