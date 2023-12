La police de DC va lancer un programme innovant pour lutter contre la hausse des détournements de voitures et des vols

By

En réponse à l'augmentation alarmante des détournements de voitures et des vols dans le District de Columbia, le Département de la Police Métropolitaine (MPD) met en œuvre une initiative révolutionnaire visant à permettre aux résidents de protéger leurs véhicules. La deuxième phase du programme pilote, qui doit être lancée le mardi 5 décembre, fournira gratuitement des étiquettes de suivi numérique aux conducteurs éligibles, leur permettant de suivre et de récupérer plus efficacement leurs véhicules volés.

Les responsables du MPD distribueront des Apple AirTags et des trackers Tile de pointe lors d'événements interactifs prévus les 5 et 6 décembre. La phase initiale, introduite début novembre, a reçu une réponse positive de la part des résidents, qui ont reconnu le potentiel des balises de suivi dans protéger leurs véhicules des criminels. En plaçant les traceurs dans leur véhicule, les conducteurs peuvent augmenter considérablement les chances de récupérer leurs biens volés.

La mise en œuvre de balises de suivi est une étape cruciale pour lutter contre l’augmentation du taux de criminalité et pour responsabiliser les auteurs. La capacité de localiser et de récupérer les véhicules volés réduit non seulement le fardeau financier des victimes, mais renforce également les efforts des forces de l'ordre pour réprimer les détournements de voitures et les vols dans la ville.

Pendant les événements de distribution, les agents de sensibilisation communautaire dédiés de MPD seront sur place pour installer les balises de suivi dans les véhicules et fournir une assistance dans la configuration de l'application mobile associée. Les résidents vivant dans les zones de service de police (PSA) 107 et 507 peuvent assister à ces événements et recevoir les trackers gratuits.

La distribution aura lieu au RFK Stadium Lot 3, au 1900 East Capitol Street, nord-est. Les événements se poursuivront jusqu'à épuisement des stocks et les trackers seront proposés selon le principe du premier arrivé, premier servi. MPD encourage les résidents éligibles à profiter de ce programme innovant pour protéger de manière proactive leurs véhicules et contribuer à la sûreté et à la sécurité globales de la communauté.

