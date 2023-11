Comment maximiser la durée de vie de la batterie de votre ordinateur portable Windows

La durée de vie de la batterie peut être une préoccupation majeure pour les utilisateurs d’ordinateurs portables, mais il existe plusieurs stratégies que vous pouvez utiliser pour la prolonger. Bien que l'âge et l'historique de charge de la batterie de votre ordinateur portable jouent un rôle dans sa capacité, la façon dont vous utilisez votre appareil peut faire une différence significative.

Pour évaluer l'état actuel de votre batterie, pensez à générer un rapport de batterie. Sous Windows 10 et 11, vous pouvez facilement créer un rapport de batterie en suivant quelques étapes simples. Tout d’abord, appuyez sur la touche icône Windows + R pour afficher une fenêtre d’exécution. Ensuite, tapez CMD et entrez pour ouvrir une invite de commande. Ensuite, tapez « powercfg /batteryreport » et appuyez sur Entrée pour générer le rapport. Le rapport sera enregistré dans un chemin de fichier qui ressemble à C:UsersXXXXXbattery-report.html. Copiez et collez le chemin du lien dans votre navigateur pour afficher le rapport.

Consultez la section « Batteries installées » du rapport pour comparer la capacité nominale avec la capacité de charge complète actuelle. Si la capacité de charge complète est inférieure à 80 % de la capacité nominale, il est peut-être temps de remplacer la batterie. Cependant, si la différence est minime, vous pouvez prendre certaines mesures pour améliorer la durée de vie de la batterie.

Ajuster les habitudes d'utilisation de votre ordinateur portable peut aider à optimiser les performances de la batterie. Réduire la luminosité de l’écran et modifier les paramètres d’économie d’énergie peuvent avoir un impact significatif. Envisagez également de réduire le temps nécessaire à l'ordinateur portable pour devenir inactif et de configurer les paramètres du mode veille lorsque vous fermez le couvercle. De plus, Windows 10 et 11 offrent des options de mode d'alimentation qui peuvent être ajustées pour équilibrer les performances et la durée de vie de la batterie.

Cela vaut la peine d'explorer les suggestions de Microsoft pour chaque version du système d'exploitation, car elles fournissent des recommandations spécifiques. De plus, vérifiez si le fabricant de votre ordinateur portable propose un programme de gestion de la batterie capable d'optimiser l'utilisation de la batterie.

Après avoir effectué ces réglages, surveillez les performances de votre batterie en réexécutant le rapport de la batterie après plusieurs cycles de charge. En mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez maximiser la durée de vie de la batterie de votre ordinateur portable Windows et profiter d'une utilisation plus longue et plus efficace.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Comment puis-je vérifier l'état actuel de la batterie de mon ordinateur portable ?

R : Sous Windows 10 et 11, vous pouvez générer un rapport de batterie en ouvrant une invite de commande et en tapant « powercfg /batteryreport ». Le rapport fournira un aperçu de la capacité actuelle de votre batterie.

Q : Quand dois-je envisager de remplacer la batterie de mon ordinateur portable ?

R : Si la capacité de charge complète de votre batterie est inférieure à 80 % de sa capacité nominale, il est peut-être temps de la remplacer.

Q : Comment puis-je améliorer la durée de vie de la batterie de mon ordinateur portable ?

R : Le réglage de la luminosité de l'écran, la modification des paramètres d'économie d'énergie, la réduction du temps d'inactivité et la configuration des paramètres du mode veille peuvent contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie. De plus, l’optimisation du mode d’alimentation et l’exploration des programmes de gestion de batterie spécifiques au fabricant peuvent améliorer encore les performances de la batterie.

Q : À quelle fréquence dois-je réexécuter le rapport de batterie ?

R : Il est recommandé de réexécuter le rapport de la batterie après plusieurs cycles de charge pour évaluer l'impact des ajustements effectués pour maximiser la durée de vie de la batterie.