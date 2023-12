DashLane présente la connexion sans mot de passe, ouvrant la voie à une nouvelle ère de gestionnaires d'informations d'identification

By

DashLane, l'un des principaux gestionnaires de mots de passe, a récemment lancé sa fonctionnalité innovante de connexion sans mot de passe, devenant ainsi le premier gestionnaire d'informations d'identification à offrir cette fonctionnalité de pointe. Il s'agit d'une étape majeure dans l'industrie, car elle élimine le besoin d'un mot de passe principal, ce qui accélère la connexion à DashLane et réduit considérablement le risque d'attaques de phishing.

Contrairement à d'autres plates-formes qui utilisent la norme FIDO, DashLane a développé son propre système pour offrir une expérience transparente sans mot de passe. La décision de créer sa propre solution découle de l'engagement de l'entreprise à fournir aux utilisateurs une méthode de connexion sécurisée et fiable qui correspond à ses normes élevées.

La nouvelle fonctionnalité de connexion sans mot de passe utilise soit un code PIN spécifique à l'appareil, la reconnaissance faciale via Face ID ou la numérisation d'empreintes digitales via Touch ID pour déverrouiller les coffres-forts de mots de passe des utilisateurs. Cette mesure de sécurité renforcée garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder à leurs informations sensibles, réduisant ainsi le risque de réutilisation des mots de passe et d'attaques de phishing.

En plus des avantages en termes de rapidité et de sécurité, DashLane a également rationalisé le processus de récupération de compte pour les utilisateurs connectés sans mot de passe. En utilisant un appareil supplémentaire connecté à DashLane, les utilisateurs peuvent facilement retrouver l'accès à leurs données en cas de perte ou de dommage de l'appareil.

Actuellement, la fonctionnalité de connexion sans mot de passe est exclusivement disponible pour les nouveaux comptes de forfait personnel sur les plateformes iOS et Android. Cependant, DashLane prévoit d'étendre cette fonctionnalité à tous les clients, y compris les utilisateurs existants et les comptes professionnels, tout au long de 2024.

Pour créer un nouveau compte DashLane et profiter de la connexion sans mot de passe, les utilisateurs suivent simplement les instructions fournies étape par étape. Avec cette mise à jour révolutionnaire, DashLane révolutionne la façon dont les utilisateurs gèrent leurs informations d'identification et ouvre la voie à une nouvelle ère d'authentification sécurisée et sans effort.