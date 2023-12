Les autorités saisissent des drogues illégales et procèdent à des arrestations lors de contrôles routiers

Lors d'opérations récentes d'application de la loi, les autorités ont saisi des drogues illégales et procédé à des arrestations lors de contrôles routiers de routine. Les incidents, survenus à Avon et Manteo, ont entraîné le retrait de substances dangereuses des rues.

Lors d'un contrôle routier sur la NC Highway 12, près de la rampe ORV 32 à Avon, un adjoint a découvert une quantité criminelle de marijuana à l'intérieur du véhicule. Des contenants d'alcool ouverts ont également été retrouvés. Lori Louise Dale, d'Avon, en Caroline du Nord, a par la suite été accusée de plusieurs infractions, notamment de possession avec l'intention de vendre une substance contrôlée de l'annexe VI, de conduite avec facultés affaiblies, de possession d'accessoires de marijuana, de possession d'un conteneur ouvert, d'excès de vitesse et de violation de l'immatriculation d'un véhicule.

Lors d'un autre incident survenu sur l'US 64 près du Piggly Wiggly à Manteo, les députés ont déployé une unité K9 qui a alerté de la présence d'une substance contrôlée. Une fouille du véhicule a permis de découvrir de la méthamphétamine, de l'hydrocodone et des accessoires liés à la drogue. Amanda Nicole Hendrix de Latta, SC, a été arrêtée et accusée de possession de méthamphétamine, de possession avec l'intention de vendre ou de livrer de la méthamphétamine, d'entretien d'un véhicule pour la consommation ou le stockage de drogue, de possession d'une substance contrôlée de l'annexe II et de possession d'accessoires liés à la drogue. Le service de police de Manteo a aidé à arrêter le véhicule.

Ces incidents mettent en évidence les efforts continus des forces de l’ordre pour lutter contre les crimes liés à la drogue et garantir la sécurité publique. Les drogues illégales peuvent avoir des effets dévastateurs sur les individus et les communautés, et il est crucial d’empêcher leur distribution et leur consommation. Grâce à une surveillance vigilante du code de la route et à des recherches approfondies, les autorités peuvent intercepter les substances illégales et traduire les responsables en justice.

Ces cas rappellent au public de se conformer au code de la route et de s'abstenir de se livrer à des activités illégales liées aux drogues. Les forces de l'ordre poursuivront leurs mesures proactives pour identifier et appréhender les personnes impliquées dans des infractions liées à la drogue et maintenir un environnement plus sûr pour tous.

En savoir plus dans l'histoire Web : Les autorités saisissent des drogues illégales et procèdent à des arrestations lors de contrôles routiers