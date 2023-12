Un juge du Wisconsin annule l'interdiction de l'avortement dans l'État

By

Dans une décision importante, un juge du comté de Dane, dans le Wisconsin, a annulé l'interdiction de l'avortement imposée par l'État, déclarant qu'une loi de 1849 n'interdisait pas cette pratique. Cette décision constitue une victoire pour les plaignants, parmi lesquels figuraient le procureur général démocrate de l'État et trois médecins du Wisconsin, qui cherchaient à rétablir le droit à l'avortement dans l'État.

La juge Diane Schlipper a rendu une décision de 14 pages en faveur des plaignants, réaffirmant son ordonnance provisoire de juillet. Dans sa précédente ordonnance, elle avait indiqué que la loi de 1849 interdisait uniquement le féticide, et non l'avortement consensuel. Avec sa dernière décision, son ordonnance antérieure devient définitive, annulant définitivement l’interdiction de l’avortement.

Cette décision historique devrait avoir de profondes implications pour les droits reproductifs dans le Wisconsin. Alors que la loi de 1849 était considérée depuis plus d'un siècle comme interdisant l'avortement dans l'État, l'interprétation du juge Schlipper ouvre la voie au rétablissement de l'accès à l'avortement.

Les partisans des droits reproductifs saluent cette décision comme une étape indispensable vers la sauvegarde de la santé et de l’autonomie des femmes. Ils soutiennent que l’accès à un avortement sûr et légal est essentiel pour que les femmes puissent prendre des décisions éclairées concernant leur corps et leur vie. Les opposants à la décision, en revanche, expriment leurs inquiétudes quant aux conséquences pour la protection du fœtus.

Le procureur général de l'État devrait faire appel de la décision, garantissant ainsi la poursuite de la bataille juridique sur le droit à l'avortement dans le Wisconsin. Entre-temps, les prestataires d’avortement recommenceront probablement à offrir leurs services, constituant ainsi une ressource cruciale pour les personnes recherchant des soins de santé reproductive dans l’État.

Alors que les débats sur le droit à l’avortement se poursuivent aux États-Unis, cette décision crée un précédent dans le Wisconsin, remettant en question les lois existantes et soulevant des questions sur l’avenir des droits reproductifs dans l’État.