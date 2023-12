Le barrage York sur le ruisseau Codorus sera démoli pour réduire les inondations et construire une voie verte

Le barrage Bascule Gate sur Codorus Creek à York, en Pennsylvanie, devrait être démoli dans le cadre d'un effort collaboratif de la York County Economic Alliance et de la ville de York. La démolition, qui devrait commencer mardi, vise à résoudre plusieurs problèmes, notamment la réduction des inondations, l'amélioration de la qualité de l'eau et le renforcement de la sécurité publique. De plus, le retrait du barrage ouvrira la voie à la construction de la voie verte Codorus, un projet visant à offrir des possibilités de loisirs et des avantages environnementaux à la communauté.

Initialement construit en 1983, le barrage a été conçu pour créer un bassin d'eau pour des activités récréatives telles que le canoë et le kayak. Équipé d'une porte qui pouvait être abaissée en cas de crue, le barrage assurait un certain niveau de contrôle des crues. Cependant, depuis 2016, le portail est bloqué en position relevée, entraînant une accumulation de débris et exacerbant les risques d'inondation.

En conséquence, le Corps des ingénieurs de l’armée américaine (USACE) a informé la ville de York en mars 2018 que le barrage de Bascule Gate ne satisfaisait pas aux exigences de contrôle des crues. La ville a donc été mandatée pour retirer le barrage pour des raisons de sécurité et de non-respect de la réglementation. Le conseil municipal de York a alloué 500,000 50,000 $ provenant des fonds fédéraux de l'ARPA au projet de démolition, avec XNUMX XNUMX $ supplémentaires provenant de la Pennsylvania Fish and Boat Commission.

Les travaux de démolition, qui devraient débuter le 5 décembre, suivront un plan en deux phases. La première phase implique la démolition du bâtiment abritant le mécanisme de vanne du barrage, ainsi que la construction d'un canal de dérivation pour abaisser le niveau d'eau derrière le barrage. La deuxième phase verra la suppression complète du barrage et de ses fondations, suivie de la restauration du site. Le calendrier exact de réalisation du projet dépendra des conditions météorologiques.

Pendant le processus de démolition, l'accès du public au site sera restreint et des panneaux de sécurité seront affichés bien en vue. Les parties intéressées sont encouragées à rester informées auprès du WGAL des derniers développements sur cet important projet de démolition qui vise à réduire les inondations, à améliorer la qualité de l'eau et à ouvrir la voie à des initiatives communautaires telles que la voie verte Codorus.

