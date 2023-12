Les autorités fédérales imposent une amende de 2.5 millions de dollars aux entreprises importatrices pour fraude douanière

Les autorités fédérales ont annoncé un règlement prévoyant une amende de 2.5 millions de dollars à l'encontre d'une société importatrice de Dallas et de deux sociétés chinoises pour des allégations d'évasion douanière. ADCO, une société basée à Dallas appartenant à Raymond E. Davis, ainsi que le courtier en douane Calvin Chang, ont également été impliqués dans cette affaire. Le bureau du procureur américain du district nord du Texas a fait cette annonce.

Selon les autorités, Xiamen Atlantis MFC Co., Ltd. et Xiamen Taft Medical Co, Ltd., les deux sociétés chinoises impliquées, ont soumis des factures falsifiées aux douanes et protection des frontières (CBP) des États-Unis. Ces factures indiquaient de manière inexacte des valeurs inférieures pour les marchandises importées par ADCO de Chine. Pour garantir qu'ADCO paie aux entreprises chinoises la valeur réelle des marchandises, un autre ensemble de factures correctes aurait été créé mais n'aurait pas été soumis au CBP.

En raison de la fausse facture, les marchandises importées étaient sous-évaluées à leur arrivée aux États-Unis. Cela a entraîné une perte de revenus pour le gouvernement, car les droits de douane et les frais n'étaient pas calculés avec précision sur la base de la valeur réelle des marchandises.

La procureure américaine Leigha Simonton a souligné l'importance des lois douanières pour la sécurité nationale et la protection des entreprises contre la concurrence déloyale. Elle a déclaré : « Ce bureau continuera d’enquêter de manière agressive et de tenir pour responsable quiconque, selon lui, a tenté de tromper le gouvernement et le grand public en manipulant les droits de douane. »

L'affaire découle d'un procès intenté en vertu de la False Claims Act, qui comprend une disposition sur les dénonciateurs. Les lanceurs d'alerte Donald Reznicek et Collen McFarland recevront une part de 500,000 XNUMX $ dans le cadre du règlement pour leur rôle dans la dénonciation de l'évasion douanière.

Alors que la fraude douanière compromet la concurrence loyale et la sécurité nationale, les autorités s’efforcent avec diligence de faire respecter les réglementations et de demander des comptes à ceux qui tentent de manipuler les droits de douane.