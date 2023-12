Bonne affaire sur Meta Quest 2 avec carte-cadeau bonus

Résumé : Si vous êtes à la recherche d'offres cadeaux de dernière minute pour les fêtes, Target propose une offre alléchante sur Meta Quest 2. Avec une réduction de 50 $ et une carte-cadeau Target supplémentaire de 50 $ incluse avec votre achat, cette offre est difficile à battre. Bien que le Meta Quest 3 ait retenu l'attention, le Meta Quest 2 reste un appareil de réalité virtuelle de premier ordre qui répond aux besoins de la plupart des utilisateurs.

Le Meta Quest 2 est un casque VR tout-en-un qui offre une expérience sans fil et immersive. Il élimine le besoin d'unités de traitement externes en gérant tous les calculs en interne. Une fonctionnalité notable est la possibilité de créer un espace de jeu virtuel avant le jeu. Cela garantit un mouvement sans restriction dans la réalité virtuelle sans crainte de collision avec des objets du monde réel. Equipé de deux contrôleurs Touch, le Meta Quest 2 permet un contrôle de jeu précis et intuitif. De plus, il prend en charge le suivi manuel dans les titres compatibles, offrant une expérience plus naturelle et sans contrôleur. L'appareil dispose de 128 Go de stockage interne pour stocker des jeux et des applications.

Cet accord présente une excellente opportunité pour ceux qui souhaitent s’aventurer dans la réalité virtuelle sans se ruiner. Avec une réduction de 50 $, le Meta Quest 2 est désormais disponible à la moitié du prix du Meta Quest 3 récemment sorti. De plus, les acheteurs recevront une carte-cadeau Target de 50 $ qui peut être utilisée pour des accessoires tels que des étuis de protection ou des batteries externes. Alternativement, la carte-cadeau peut être utilisée pour acquérir une carte-cadeau Meta, permettant aux utilisateurs d'acheter des jeux et des applications pour leur nouvel appareil VR.

