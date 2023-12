Daddy Yankee prend sa retraite du reggaeton pour poursuivre sa vocation religieuse

Daddy Yankee, l'artiste emblématique du reggaeton, a choqué ses fans en annonçant sa retraite de l'industrie musicale. Après avoir terminé sa tournée d'adieu, le chanteur a révélé son intention de consacrer sa vie à sa foi religieuse. Lors d'un discours sincère après sa dernière performance, Daddy Yankee a exprimé sa gratitude à ses fans tout en expliquant sa décision.

L'artiste de 46 ans, connu pour ses succès comme "Gasolina" et "Despacito", a révélé que malgré son succès et sa renommée mondiale, il avait toujours ressenti un sentiment de vide. Cependant, il a partagé qu'il avait finalement trouvé du réconfort dans ses croyances religieuses et qu'il se sentait obligé de s'y consacrer entièrement. En larmes, Daddy Yankee a déclaré que Jésus vivait désormais en lui et que son but dans la vie était de servir sa foi.

Dans un geste surprenant, Daddy Yankee a également annoncé qu'il prendrait un nouveau départ sous son nom de naissance, Ramón Ayala. Il a exprimé son engagement à utiliser tous les outils à sa disposition, y compris sa musique et ses plateformes de médias sociaux, pour diffuser le message de ses convictions religieuses. Il a appelé ses fans à le rejoindre dans ce nouveau voyage, exprimant son désir d'évangéliser le monde depuis son pays natal, Porto Rico.

L'annonce de Daddy Yankee a suscité un mélange d'émotions de la part de ses fans sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont exprimé leur admiration pour sa décision, applaudissant son éveil spirituel. Cependant, certains sceptiques se demandaient s'il renoncerait réellement à ses œuvres antérieures, tandis que d'autres se moquaient de la popularité déclinante de sa musique.

Même si la retraite de Daddy Yankee du reggaeton peut surprendre certains, il n'est pas le premier artiste du genre à poursuivre une vocation religieuse. D'autres artistes de renom du reggaeton, comme Farruko, Héctor « El Father » et Voltio, ont également choisi de mettre fin à leur carrière musicale en faveur de leur foi.

Alors que Daddy Yankee entame ce nouveau chapitre, ses fans attendront sans aucun doute ses projets futurs, impatients de voir comment sa musique et ses messages pourraient évoluer dans le cadre de son objectif renouvelé.

