Une étude révèle le rôle surprenant des cyclones dans le transport des microplastiques

On découvre désormais que les cyclones, connus pour leurs impacts dévastateurs sur les terres, jouent un rôle inattendu dans le transport mondial des microplastiques. Des recherches récentes menées par une équipe de l’Université Dalhousie et de la National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) ont découvert la capacité des cyclones à transporter et à disperser des fragments de microplastiques nocifs sur de vastes distances.

L'étude, menée lors du passage de l'ouragan Larry au-dessus de Terre-Neuve au Canada en septembre 2021, impliquait la collecte d'échantillons de retombées atmosphériques. Remarquablement, des microplastiques ont été trouvés dans chaque échantillon d’air collecté pendant la tempête et dans les jours qui ont suivi. La plus forte concentration de microplastiques a été découverte au plus fort de la tempête.

Une analyse plus approfondie de ces microplastiques, combinée à des simulations de modélisation, a révélé qu'ils provenaient de la zone de déchets de l'Atlantique que le cyclone avait précédemment traversée. Cette découverte démontre que les cyclones ont la capacité de transporter les microplastiques plus rapidement que les courants océaniques et de les distribuer dans des zones reculées qui ne sont pas régulièrement exposées à la pollution microplastique.

Même si les dangers des microplastiques sont de plus en plus reconnus, leur propagation dans l’atmosphère et leur impact sur divers compartiments environnementaux ne sont pas encore entièrement compris. Les microplastiques peuvent pénétrer dans l’organisme par ingestion et inhalation, posant ainsi des risques pour les humains et la faune. De plus, la présence de microplastiques dans différents domaines environnementaux peut entraver la capacité des océans à séquestrer le carbone, exacerbant ainsi les effets du changement climatique.

Les chercheurs à l’origine de cette étude visent à sensibiliser le public et à implorer les décideurs politiques de donner la priorité à l’adoption d’alternatives durables aux plastiques. Ils soulignent également l’importance de développer de nouvelles technologies pour empêcher le rejet de microplastiques dans l’environnement. Alors que la recherche sur les microplastiques atmosphériques en est encore à ses débuts, ces nouvelles découvertes apportent des informations précieuses sur le comportement et l’impact des microplastiques dans différents écosystèmes.

L’étude, publiée dans la revue Communications Earth and Environment, souligne le besoin urgent de s’attaquer au problème mondial de la pollution microplastique et à ses conséquences à grande échelle.