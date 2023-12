Cyberpunk 2077 Update 2.1 introduit des références émotionnelles et de nouvelles fonctionnalités

Dans une tournure surprenante, la dernière mise à jour de Cyberpunk 2077, intitulée Mise à jour 2.1, apporte non seulement de nouvelles fonctionnalités, mais également des références sincères qui touchent le cœur des fans. CD Projekt Red, le studio derrière le jeu, a inclus un clin d'œil dévastateur à la populaire série animée « Cyberpunk : Edgerunners », laissant les joueurs rire et pleurer.

L’un des ajouts les plus intéressants au jeu est l’inclusion de lieux de rencontre romantiques entre partenaires. Le travail principal associé à ces rencontres porte bien son nom « I Really Want to Stay At Your House », qui fait directement référence à la chanson émouvante de Rosa Walton et Hallie Coggins. Cette chanson est dans le jeu depuis sa sortie mais a gagné en popularité après le succès de « Cyberpunk : Edgerunners » en septembre 2022.

L’inclusion de la chanson et son lien avec les moments émotionnels de la série animée ont touché une corde sensible auprès des joueurs. Les fans de Reddit ont exprimé des émotions mitigées, un utilisateur, ZawanShin87, admettant qu'ils ne pouvaient pas pleinement profiter des scènes de danse romantiques parce qu'ils riaient et pleuraient tous les deux. Un autre utilisateur, IGR777, a mentionné à quel point le nom de la mission lui rappelait des souvenirs déprimants. Lord9witdafye a déclaré avec humour son intention de s'enfuir avec Panam, un personnage du jeu, indiquant l'impact de ces références émotionnelles.

Cependant, la mise à jour comporte également plusieurs ajouts passionnants au-delà des rencontres romantiques. La mise à jour 2.1 introduit un système de métro très demandé, de nouvelles mécaniques de moto et inclut même le tristement célèbre mème triste de Keanu Reeves. CD Projekt Red a détaillé les notes de mise à jour complètes avant la sortie, qui a coïncidé avec le lancement de l'édition ultime de Cyberpunk 2077 le 5 décembre.

Cette mise à jour marque une étape importante pour le jeu, car il s'agit de la dernière mise à jour majeure de l'histoire mouvementée de Cyberpunk 2077. CD Projekt Red, après un lancement compliqué, a réussi à regagner l'amour et le soutien de ses fans, comme en témoigne leur appréciation pour les références soigneusement conçues et l’inclusion de fonctionnalités demandées depuis longtemps.

En conclusion, Cyberpunk 2077 Update 2.1 améliore non seulement le gameplay avec de nouvelles fonctionnalités, mais capture également les émotions des joueurs à travers des références sincères à une série animée bien-aimée. CD Projekt Red continue de répondre aux désirs de ses fans, regagnant leur soutien et ouvrant la voie à un avenir meilleur pour Cyberpunk 2077.

En savoir plus dans l'histoire Web : Cyberpunk 2077 Update 2.1 introduit des références émotionnelles et de nouvelles fonctionnalités