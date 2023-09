Une cyberattaque contre MGM Resorts provoque des perturbations pour les clients

Les clients de MGM Resorts ont rencontré des problèmes avec les machines à sous et les systèmes de réservation de chambres en ligne à la suite d'une cyber-attaque contre le célèbre géant des casinos et de l'hôtellerie. Bien que certains systèmes aient été arrêtés en raison de problèmes de cybersécurité, MGM Resorts a déclaré que ses installations restaient opérationnelles. Les clients ont signalé divers problèmes, tels que des clés numériques défectueuses qui les ont amenés à entrer dans les mauvaises pièces. Certaines personnes se sont tournées vers les réseaux sociaux pour se plaindre de réservations annulées, de l'impossibilité de s'enregistrer, d'effectuer des paiements par carte ou de se connecter à leurs comptes MGM.

En réponse à l'incident, MGM Resorts a ouvert une enquête avec l'aide d'experts externes en cybersécurité. Ils ont également informé les forces de l'ordre et ont pris des mesures immédiates pour protéger leurs systèmes et données en fermant certains systèmes. L'enquête de l'entreprise est actuellement en cours pour déterminer la nature et l'ampleur de la cyberattaque. Malgré l'attaque, les installations de restauration, de divertissement et de jeux des complexes restent opérationnelles et les clients peuvent toujours accéder à leurs chambres d'hôtel avec l'aide de la réception.

Cependant, le site Web principal de l'entreprise est actuellement indisponible, ce qui incite les clients à les contacter par téléphone ou sur des sites Web tiers. MGM Resorts possède une variété d'hôtels et de casinos à travers les États-Unis, y compris des emplacements bien connus à Las Vegas. Il s’agit du deuxième incident de cybersécurité pour l’entreprise, après une précédente violation survenue en 2019 lorsque des pirates informatiques ont volé plus de 10 millions de dossiers clients. Il n’est pas certain pour le moment si des données similaires ont été compromises lors de la cyberattaque actuelle.

Sources : BBC News

Définitions : Cyberattaque – tentative d'obtenir un accès non autorisé à des systèmes ou réseaux informatiques, généralement dans l'intention de perturber ou de voler des données.