Libérer Tremor : un Kameo unique dans Mortal Kombat 1

Alors que la date de sortie du très attendu Tremor Kameo pour Mortal Kombat 1 approche, les fans ont hâte de mettre la main sur cet ajout bouleversant au jeu. NetherRealm Studios a donné des indices sur les caractéristiques distinctives de Tremor, et il est clair qu'il ne ressemble à aucun autre personnage de Kameo.

Non seulement Tremor sera armé des variations Aftershock et Metallic qui ont fait de lui une force avec laquelle il faut compter dans Mortal Kombat X, mais nous venons d'apprendre qu'il apportera également la variation cristalline à la table. Cela révèle la polyvalence impressionnante de Tremor en tant que personnage Kameo, offrant aux joueurs une triple menace à maîtriser.

Dans un récent tweet du compte Twitter officiel de Mortal Kombat 1, les classifications de chacune des variantes de Tremor ont été décrites. La variante Aftershock est conçue pour un style de jeu plus agressif, axé sur l'offensive. D'un autre côté, la variante Métallique est orientée vers les attaques à distance, offrant aux joueurs des capacités de projectiles uniques. Enfin, la Variation Cristalline sert de forme de support à Tremor, offrant des options défensives et des mécanismes d'armure.

Bien que les mécanismes exacts du système de variation de Tremor dans Mortal Kombat 1 restent inconnus, les fans peuvent s'attendre à une expérience similaire à Mortal Kombat X, où les variations ont été choisies avant le match et sont restées fixes tout au long. Les variations dans Mortal Kombat X ont fourni à Tremor des capacités et des styles de jeu distincts, et il est probable que ce modèle se poursuive dans Mortal Kombat 1.

Dans Mortal Kombat X, la variante Aftershock accordait à Tremor des attaques terrestres et aériennes dévastatrices. La variante métallique lui a permis d'adopter deux positions : Gold Skin, permettant des lancers de projectiles précis, et Lava Skin, améliorant l'étourdissement et les réactions uniques aux coups. Pendant ce temps, la Variation Cristalline a fourni à Tremor une armure temporaire et un accès à un objet interactif qui pourrait affecter à la fois lui-même et son adversaire.

Bien que certains fans aient eu des appréhensions quant au retour de la puissante variation cristalline de Tremor, cela a été officiellement confirmé pour Mortal Kombat 1. Il est supposé que cette variante pourrait accorder une armure temporaire au personnage ponctuel du joueur et introduire un élément interactif via le bouton Kameo.

L'arrivée imminente de Tremor le 20 novembre prochain promet de bousculer la méta de Mortal Kombat 1. Avec ses trois Variations en une, il offre un niveau inégalé de diversité stratégique et de possibilités de gameplay. Préparez-vous à libérer la puissance de Tremor et soyez témoin de la dévastation qu'il apporte à l'arène.

