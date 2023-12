Critter Barn s'agrandit pour améliorer les opportunités éducatives pour les étudiants

Critter Barn, située à Zeeland, dans le Michigan, continue de donner la priorité à l'enseignement agricole en investissant dans une nouvelle grange. En inaugurant la construction de la grange à pignon de 1.2 million de dollars, l'organisation a hâte d'élargir son offre et d'accueillir des animaux plus petits.

Avec l'engagement de favoriser les expériences d'apprentissage pratique, le bâtiment de 6,200 XNUMX pieds carrés sera destiné à abriter des poussins, des canetons, des lapins, le Kitty Corral et quatre salles de classe spécialisées. Cette extension illustre le dévouement de Critter Barn à sa mission d'éduquer les jeunes esprits sur les animaux de ferme et l'agriculture.

Notamment, ce développement intervient après le déménagement de Critter Barn d'une propriété de trois acres vers son emplacement actuel de 27 acres. Le déménagement a permis d'agrandir les locaux, permettant à l'organisation d'élargir sa portée et d'améliorer ses offres.

Créée en 1984, Critter Barn avait initialement pour objectif d'initier les enfants des écoles primaires aux animaux de la ferme. Au fil des années, l’organisation est devenue un centre d’enseignement agricole, fournissant des ressources et des programmes précieux aux écoles et universités locales. En investissant dans cette nouvelle grange, Critter Barn cherche à soutenir davantage ses objectifs éducatifs et à servir de phare aux étudiants désireux d'explorer le monde de l'agriculture.

Ce projet d'agrandissement démontre un engagement à offrir des expériences diverses aux étudiants et aux membres de la communauté. En donnant accès à une variété d'animaux et de cadres éducatifs, Critter Barn vise à cultiver la curiosité, l'amour pour les animaux et une compréhension plus profonde de l'importance de l'agriculture dans notre vie quotidienne.

La nouvelle grange de Critter Barn témoigne de leur dévouement inébranlable à l'éducation et de la garantie que les générations futures auront les connaissances et l'appréciation du secteur agricole. Avec cette nouvelle installation, ils sont prêts à continuer à avoir un impact positif sur les étudiants et la communauté au sens large.