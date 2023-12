By

L'Ukraine a exécuté un raid nocturne audacieux sur la Crimée sous contrôle russe, ciblant des infrastructures clés avec une flotte de drones, selon le ministère russe de la Défense. Dans un communiqué, le ministère a révélé que 41 véhicules aériens sans pilote (UAV) ukrainiens ont été abattus par les défenses aériennes russes au-dessus de la péninsule de Crimée et de la mer d'Azov. Bien que les emplacements exacts n'aient pas été précisés, des sources ont rapporté que deux drones ukrainiens sont tombés près d'un dépôt pétrolier dans la ville de Feodosia, dans l'est de la Crimée.

Cette récente attaque constitue la plus grande attaque de drones contre un territoire sous contrôle russe depuis des mois, suggérant une escalade des hostilités entre l’Ukraine et la Russie. Malgré leur concentration fréquente sur la péninsule annexée et les régions frontalières de la Russie, les attaques de drones ukrainiens n'ont généralement pas été menées en si grand nombre.

Il est intéressant de noter que même si l’Ukraine s’abstient souvent de revendiquer publiquement la responsabilité de telles attaques, le Kremlin avait précédemment accusé l’Ukraine d’avoir lancé 42 drones lors de frappes nocturnes du 25 août. L’armée ukrainienne a toutefois refusé de commenter le récent incident.

En réponse à ce raid, la Russie a fermé le pont de Kertch, également connu sous le nom de pont de Crimée, qui relie la Crimée à la Russie continentale. Le pont a été une cible récurrente des frappes de drones ukrainiens, notamment des attaques utilisant des drones navals.

Cette dernière attaque intervient alors que les forces armées ukrainiennes ont annoncé que le Kremlin avait lancé dans la nuit des drones kamikaze Shahed de conception iranienne depuis deux sites. L'Ukraine a abattu avec succès 10 des 17 drones d'attaque lancés par la Russie. En outre, la Russie a tiré six missiles guidés anti-aériens S-300 au-dessus des régions de l’est de Donetsk et du sud de Kherson en Ukraine.

Les responsables ukrainiens et les experts occidentaux avaient prédit que la Russie intensifierait sa campagne de frappes de missiles et de drones au cours de l’automne et de l’hiver. En fait, rien qu'en septembre, 500 drones Shahed lancés par la Russie ont été enregistrés, dépassant les chiffres de l'année précédente.

Alors que les tensions continuent de monter entre l’Ukraine et la Russie, il est crucial que les deux parties trouvent un terrain d’entente et explorent des solutions diplomatiques. La situation nécessite un engagement à remettre en question les idées reçues et à rechercher des liens pour éviter une nouvelle escalade du conflit.

En savoir plus dans l'histoire Web : L’Ukraine frappe la Crimée sous contrôle russe avec des drones, provoquant une intensification des attaques hivernales