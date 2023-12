Une ancienne entreprise à Huntington prend feu et suscite des inquiétudes

By

Lors d'un incident récent, une ancienne entreprise située près du centre-ville d'Huntington a pris feu, ce qui a suscité des inquiétudes quant à sa sécurité et la nécessité d'une démolition d'urgence. Le bâtiment, situé à l'intersection de la 4e Avenue et de la 3e Rue, était déjà destiné à la démolition avant l'incendie, selon le chef des pompiers de Huntington, Greg Fuller.

Avec des incendies antérieurs et une partie importante du toit manquante, le bâtiment était devenu une source d'inquiétude. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux peu avant 10h30, des flammes étaient déjà visibles depuis la structure en briques à plusieurs étages. Le chef Fuller attribue la propagation rapide du feu à l'absence de toit, qui permettait une ventilation rapide.

Des témoins oculaires ont rapporté avoir entendu des « explosions » au cours de l’incident, qui, selon le chef Fuller, auraient été causées par du métal hautement inflammable présent à l’intérieur du bâtiment. Cependant, en raison de l'état dangereux de la structure, une enquête détaillée sur la cause de l'incendie n'est actuellement pas possible. Le bâtiment est considéré comme dangereux et personne n’est autorisé à y entrer.

Même si la date de la démolition n'a pas encore été déterminée, cet incident a mis en évidence son urgence. L'ancienne entreprise a des antécédents d'incendies, dont un important en 2017. Les autorités locales, notamment les pompiers de Huntington, le service de police de Huntington et les services médicaux d'urgence du comté de Cabell, étaient toutes présentes sur les lieux pour répondre à l'urgence.

Heureusement, aucun blessé n’a été signalé suite à l’incendie. Il est conseillé aux résidents de se tenir informés de la situation via l'application WSAZ. Compte tenu des risques pour la sécurité posés par le bâtiment endommagé, il est crucial de répondre rapidement aux préoccupations et d'assurer le bien-être de la communauté dans son ensemble.

