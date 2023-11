Explorer deux décennies de progrès sur la Station spatiale internationale

La Station spatiale internationale (ISS) célèbre aujourd’hui une étape importante puisqu’elle fête ses 25 ans. Depuis sa création en 1998, l'ISS est à l'avant-garde de l'exploration spatiale, favorisant de nombreux progrès scientifiques et offrant une plateforme de collaboration internationale.

L'un des principaux domaines de recherche sur l'ISS est la biologie spatiale. L’environnement unique en microgravité de la station permet aux scientifiques d’étudier les effets de l’apesanteur sur divers processus biologiques. Dans une étude récente, quatre astronautes ont subi des examens oculaires dans le cadre d’une recherche biomédicale. Les analyses ont été effectuées à distance, des médecins sur le terrain surveillant le processus grâce à un équipement de communication mis en place par l'équipage.

Pendant ce temps, les astronautes à bord de l’ISS se sont livrés à des exercices de formation liés aux opérations du vaisseau spatial. Le commandant Andreas Mogensen et ses collègues membres d'équipage ont pratiqué les procédures de désamarrage et d'atterrissage du vaisseau spatial SpaceX Dragon Endurance à l'aide des ordinateurs de bord de l'équipage. L'équipage a également reçu des kits de fournitures médicales du vaisseau spatial et les a préparés pour le stockage.

La botanique spatiale et la recherche sur les cellules souches constituent également des domaines d’intérêt importants. L'astronaute Loral O'Hara a mené une étude de botanique spatiale pour promouvoir l'éducation STEM parmi les membres de la tribu. Cette étude consistait à exposer des graines à la microgravité pendant plusieurs mois, puis à les comparer avec les mêmes graines laissées sur Terre. Satoshi Furukawa, quant à lui, a mené une étude sur la façon dont les cellules détectent la gravité en observant des échantillons au microscope dans le module du laboratoire Kibo.

Dans le segment Roscosmos de l'ISS, le cosmonaute Oleg Kononenko a vérifié les différents systèmes du module scientifique Nauka. Un autre membre de l'équipage, Nikolai Chub, a surveillé son activité cardiaque et nettoyé les conduits d'air des modules. Konstantin Borisov portait une casquette remplie de capteurs tout en pratiquant des techniques futuristes de pilotage planétaire et robotique sur un ordinateur.

Au cours des 25 dernières années, l’ISS a servi de plaque tournante pour la collaboration scientifique mondiale. Avec des astronautes de 21 pays et des visiteurs de 108 pays et régions, la station a facilité plus de 3,000 XNUMX recherches et enquêtes éducatives. Cet effort commun a non seulement fait progresser notre compréhension de l’espace, mais a également rapproché les nations dans la quête du savoir.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que la Station spatiale internationale (ISS) ?

La Station spatiale internationale est une station spatiale habitable située en orbite terrestre basse. Il sert de laboratoire pour la recherche scientifique et la collaboration internationale entre diverses nations.

2. Quel est l’objectif principal de la recherche sur l’ISS ?

L'ISS mène des recherches dans divers domaines, notamment la biologie spatiale, la physique, la chimie, l'astronomie et la santé humaine. Ces études visent à faire progresser notre compréhension de l’espace et à contribuer aux avancées scientifiques.

3. Depuis combien de temps l’ISS est-elle en service ?

L'ISS a été lancée en 1998, avec le décollage du premier module, Zarya, du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Il est occupé sans interruption depuis novembre 2000.

4. Qu’est-ce que la microgravité et pourquoi est-elle importante pour la recherche ?

La microgravité fait référence à la condition dans laquelle les forces gravitationnelles sont considérablement réduites, comme dans l'espace. Il permet aux scientifiques d'étudier le comportement de divers processus physiques et biologiques sans l'interférence de la gravité terrestre, conduisant ainsi à des connaissances et à des découvertes uniques.

5. Comment l'ISS a-t-elle contribué à la collaboration internationale ?

L'ISS a réuni des astronautes et des chercheurs de différents pays, favorisant ainsi la collaboration et le travail d'équipe. Il a facilité les recherches scientifiques conjointes et a servi de plate-forme de partage de connaissances et de ressources entre les nations.