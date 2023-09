L'astronaute Frank Rubio établit un record de jours continus dans l'espace

By

L'astronaute Frank Rubio a battu le record de vol spatial de la NASA en passant 356 jours consécutifs dans l'espace. Rubio, avec ses collègues du commandant Sergey Prokopyev et des ingénieurs de vol Dmitri Petelin, fait partie de l'équipage de l'Expédition 69 à bord de la Station spatiale internationale (ISS) depuis plus d'un an.

La mission record de Rubio a été célébrée par l'astronaute Mark Vande Hei, qui détenait auparavant le record de 355 jours continus dans l'espace. Vande Hei a félicité Rubio lors d'une conversation espace-sol préenregistrée le 5 septembre.

L’équipage actuel de l’Expédition 69 comprend deux groupes distincts, dont l’un est sur la station spatiale depuis près d’un an. L'autre groupe, dont Rubio, est à bord depuis le 27 août. À la fin du mois, les membres d'équipage les plus anciens partiront, marquant la fin de leur passage record dans l'espace.

Pendant ce temps, trois nouveaux membres d'équipage se préparent à rejoindre l'ISS. L'astronaute de la NASA Loral O'Hara, ainsi que les cosmonautes de Roscosmos Oleg Kononenko et Nikolai Chub, décolleront depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à bord d'un vaisseau spatial Soyouz MS-24. Ils devraient s'amarrer au module Rassvet de l'ISS un peu plus de trois heures après le lancement.

Le nouvel équipage mènera des recherches spatiales avancées au cours de sa mission de six mois. Cela comprend des expériences scientifiques en microgravité qui contribueront à notre compréhension des conditions de vie dans l’espace et profiteront aux humains sur Terre et dans l’espace.

En plus des activités en cours sur l'ISS, les passionnés de l'espace peuvent rester informés en suivant le blog de la station spatiale, @space_station et @ISS_Research sur les plateformes de réseaux sociaux. Les extraits vidéo hebdomadaires peuvent également être consultés sur la page de mise à jour vidéo de la NASA.

Sources:

–NASA.gov