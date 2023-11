Nouvel article : Les géants du commerce électronique exploitent les options de crédit pour stimuler les ventes festives

Dans une démarche stratégique visant à stimuler les ventes pendant la période des fêtes, le géant du commerce électronique Amazon a capitalisé sur les achats liés au crédit, ce qui a entraîné une forte hausse des ventes pour les fêtes. Les clients ont bénéficié de plus de Rs 600 crore de remises sur les cartes offertes par les banques sur le marché en ligne, avec 25 % de tous les achats effectués via des versements mensuels égaux (EMI).

Kishore Thota, directeur des expériences d'achat chez Amazon, a souligné la disponibilité croissante d'options de crédit pour les consommateurs, telles que celles proposées par les banques, les sociétés financières non bancaires (NBFC) et les services de paiement ultérieur. En élargissant ces possibilités d'accès au crédit, les clients ont pu effectuer des achats plus importants et plus premium.

L’impact de cette stratégie ne s’est pas limité aux villes métropolitaines ; même le niveau 2 et au-delà ont connu une augmentation de la demande d'articles de marque, en particulier dans les domaines de la mode, de la beauté et de l'électronique. Thota a souligné que la premiumisation ne se limitait pas uniquement à l’électronique, mais était également évidente dans des catégories comme l’épicerie. Les consommateurs ont montré une volonté de passer des produits de base à des alternatives haut de gamme lorsqu'ils se trouvaient face à un choix plus large.

Même si les options de crédit ne se limitaient pas aux articles à prix élevé, elles se sont également révélées bénéfiques pour les clients envisageant des produits à prix modéré. Thota a expliqué que cette facilité de crédit étendue pouvait être utilisée pour des paniers de produits suffisamment importants répondant à des critères de qualification spécifiques.

Les efforts d'Amazon pour stimuler les ventes festives se sont avérés fructueux, avec des clients de 99.7 % des codes PIN du pays participant aux célébrations qui ont duré un mois. Notamment, 80 % des acheteurs venaient de villes de niveaux 2 et 3, des villes comme Jalandhar, Kolhapur, Midnapore et Visakhapatnam contribuant activement à cette augmentation.

La saison des fêtes a également été marquée par une demande accrue pour des catégories telles que les bijoux, les montres intelligentes haut de gamme et les produits de beauté de luxe. Les membres d'Amazon Prime, principalement issus de villes de niveaux 2 et 3, ont joué un rôle important dans cette augmentation de la demande.

À mesure que les plateformes de commerce électronique continuent d’évoluer, tirer parti des options de crédit apparaît comme une stratégie gagnante, permettant aux clients de réaliser leurs aspirations et d’étendre leur budget pour des achats haut de gamme. Avec la disponibilité croissante des options de crédit, cette tendance devrait persister, bénéficiant à la fois aux consommateurs et aux géants du commerce électronique.

Questions fréquentes

1. Les clients peuvent-ils bénéficier d’options de crédit pour des achats autres que des articles à prix élevé ?

Oui, la facilité de crédit étendue d'Amazon permet aux clients de bénéficier d'options de crédit non seulement pour les articles à prix élevé, mais également pour des paniers de produits suffisamment importants répondant aux critères d'éligibilité.

2. Les achats premium sont-ils limités aux villes métropolitaines ?

Non, la tendance à la premiumisation s’étend au-delà des villes métropolitaines et s’observe également dans les villes de niveaux 2 et 3. Les clients de diverses régions affichent une inclination croissante vers les produits de marque et haut de gamme.

3. Comment les membres d'Amazon Prime ont-ils contribué à l'envolée des ventes festives ?

Pendant la période des fêtes, plus de 65 % des membres Amazon Prime, résidant en grande partie dans des villes de niveaux 2 et 3, ont participé activement aux achats, contribuant ainsi à l'augmentation des ventes.