Crash Team Rumble Saison 2 : nouvelles cartes, mode, héros et Battle Pass

La saison 2 de Crash Team Rumble est arrivée avec de nouveaux ajouts passionnants au jeu. Les joueurs peuvent s’attendre à de nouvelles cartes, un nouveau mode, un nouveau héros et une toute nouvelle passe de combat. La dernière mise à jour apporte une nouvelle vision du jeu, offrant de nouvelles façons de jouer et un plaisir sans fin aux fans de Crash.

L'un des points forts de la saison 2 est l'introduction du mode Fête. Ce remix coopératif à 4 joueurs offre une pause dans les matchs compétitifs et permet aux joueurs de se détendre. Il se compose de 5 mini-jeux distincts, chacun avec ses propres défis. Le travail d'équipe est crucial car les joueurs doivent travailler ensemble pour accomplir des tâches et collecter des horloges pour augmenter le temps qu'il leur reste. Maîtriser chaque vague du mode Party peut même débloquer une vague de boss secrète, mettant ainsi les compétences des vétérans de Crash à l'épreuve ultime.

Les tours du mode Party proposent différents types de jeu. Dans Speed ​​Run, les joueurs courent à travers des speed pads tout en évitant les dangers comme les pare-chocs et les caisses de nitro. C'est quoi Cookin ? oblige les joueurs à collecter des ingrédients spécifiques et à les ajouter à un pot voyageant sur la carte. Get Lit met les joueurs au défi d'utiliser une bougie pour allumer des lanternes dispersées autour d'une tour avant la fin du temps imparti. Dans Dig It, les joueurs recherchent des os enterrés et les rassemblent au centre pour découvrir un squelette complet. Enfin, Balloon Bounce, qui sortira plus tard dans la saison 2, charge les joueurs de sauter à travers des ballons pour marquer des points.

De plus, la saison 2 présente un nouveau héros appelé Ripto. Ce personnage, issu de l'univers Spyro, manie un sceptre et possède des sorts mortels et puissants. Les capacités de Ripto incluent le lancement de boules de feu, l'invocation d'éclairs et la création de vagues de tsunami. Les joueurs expérimentés peuvent combiner ces capacités pour déclencher des combos dévastateurs. Ripto sera disponible plus tard dans la saison.

Pour compléter les nouvelles fonctionnalités de gameplay, la saison 2 propose deux nouvelles cartes : Waste Deep et Jazz Junction. Waste Deep emmène les joueurs dans des égouts dangereux remplis d'expériences de Cortex, tandis que Jazz Junction est une carte nocturne vibrante avec une atmosphère jazzy. Chaque carte offre ses propres défis et surprises.

Enfin, la saison 2 comprend un Battle Pass de 100 niveaux, offrant aux joueurs la possibilité de débloquer de nouveaux skins, produits cosmétiques, musique et bien plus encore. Le Battle Pass peut être acquis via Crash Team Rumble Deluxe Edition ou acheté séparément.

La saison 2 de Crash Team Rumble est désormais en ligne, apportant une richesse de contenu passionnant au jeu. Que vous soyez fan de compétition intense ou de gameplay coopératif, cette mise à jour a quelque chose pour tous les passionnés de Crash. Ne manquez pas l'action !

