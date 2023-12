L'entraîneur-chef des Cowboys de Dallas, Mike McCarthy, fait face à un avenir incertain

By

Les Cowboys de Dallas ont connu une séquence de victoires ces dernières semaines, consolidant leur position comme l'une des meilleures équipes de la NFL. Cependant, des rumeurs circulent sur l'avenir du mandat de l'entraîneur-chef Mike McCarthy au sein de l'équipe. Les spéculations suggèrent que si les Cowboys ne parviennent pas à se qualifier pour les séries éliminatoires, McCarthy pourrait être relâché.

Un rapport affirme même que les Cowboys ont déjà trouvé un remplaçant potentiel pour McCarthy. Selon Tony Pauline de SportsKeeda, la NFL croit de plus en plus que le coordinateur défensif Dan Quinn sera promu entraîneur-chef si McCarthy est libéré. Quinn, qui est avec les Cowboys depuis trois saisons, a auparavant été entraîneur-chef des Falcons d'Atlanta de 2015 à 2020. Il a mené les Falcons à une apparition au Super Bowl en 2016.

Bien que Quinn ait suscité l'intérêt d'autres équipes pour des postes d'entraîneur-chef dans le passé, il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait choisir de rester avec les Cowboys en 2024 si McCarthy conserve son poste. Le poste d'entraîneur-chef de Dallas est très convoité dans le monde du sport, ce qui en fait une opportunité attrayante pour les aspirants entraîneurs.

La pression sur McCarthy augmente en raison de la performance médiocre de l'équipe en séries éliminatoires sous sa direction. Au cours de ses quatre années avec les Cowboys, McCarthy a une fiche globale de 39-23, mais leur fiche en séries éliminatoires est de 1-2. Cela a suscité des attentes accrues de la part du propriétaire de l'équipe, Jerry Jones, qui a hâte de voir les Cowboys remporter un autre trophée de championnat au cours de sa vie.

Alors que Jones, aujourd'hui âgé de 81 ans, devient de plus en plus impatient, l'avenir de McCarthy est en jeu. Bien que son bilan suggère un mandat réussi, les résultats en séries éliminatoires ont été décevants. Le temps nous dira si McCarthy peut mener l'équipe vers une série éliminatoire approfondie et assurer sa position d'entraîneur-chef des Cowboys pour les années à venir, ou si Quinn interviendra pour prendre les rênes.