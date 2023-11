Deux frères conquièrent le ciel pour une bonne cause

By

Sean O'Kane, 25 ans, et son frère Eoghan, 24 ans, se sont récemment lancés dans une passionnante aventure de parachutisme afin de collecter des fonds pour Marie Curie, une organisation caritative qui a apporté un soutien inestimable à leur défunte mère, Martina.

Les frères O'Kane, tous deux originaires du comté de Derry, ont décidé de commémorer le 20e anniversaire du décès de leur mère en participant à un saut en parachute plein d'adrénaline. Leurs efforts ont été tout simplement remarquables, puisqu’ils ont réussi à récolter une somme impressionnante de près de 9,000 XNUMX £ pour Marie Curie.

Ayant perdu leur mère à cause d'un cancer alors qu'ils n'étaient que de jeunes enfants, Sean et Eoghan ont été profondément touchés par les soins et l'assistance prodigués par Marie Curie pendant les derniers jours de Martina. Inspiré par sa mémoire, Sean, un actuaire, s'est joint à son frère Eoghan, un électricien qui avait récemment déménagé à Sydney avec sa petite amie, pour organiser le saut en parachute de collecte de fonds.

Le saut audacieux vers l’inconnu a été une expérience exaltante pour les frères. Sean a parlé avec enthousiasme de la montée d'adrénaline, déclarant : « C'était très excitant de faire le saut en parachute et vraiment excitant car c'était quelque chose que nous n'avions jamais fait auparavant. Le poids émotionnel de leur mission ne leur a pas échappé, Sean exprimant : "C'était aussi très émouvant pour nous juste avant et après notre saut, rien que de penser à maman pendant que nous le faisions en sa mémoire."

Pour la famille O'Kane, le 20e anniversaire de Martina revêt une signification particulière, car il coïncide avec l'impatience d'accueillir leur premier petit-enfant. Cette arrivée imminente est un rappel poignant des étapes manquées par leur défunte mère, rendant la collecte de fonds pour Marie Curie d'autant plus significative.

La tante des frères, Sandra Kelly, a réfléchi avec fierté à leur entreprise extraordinaire, en remarquant : « Quand Sean et Eoghan m'ont dit qu'ils faisaient le saut en parachute, j'ai pensé que c'était une chose très courageuse à faire. Martina serait la mère la plus fière du monde avec ses quatre enfants, 20 ans plus tard.

QFP

Qu'est-ce que Marie Curie ?

Marie Curie est une association caritative qui offre soins et soutien aux personnes atteintes de maladies en phase terminale et à leurs familles.

Comment les frères O'Kane ont-ils récolté des fonds pour Marie Curie ?

Sean et Eoghan ont organisé un événement passionnant de parachutisme pour récolter des fonds pour l'association caritative.

Pourquoi les frères O'Kane ont-ils choisi le parachutisme comme activité de collecte de fonds ?

Les frères voulaient commémorer le 20e anniversaire du décès de leur mère d'une manière mémorable et pleine d'adrénaline tout en collectant des fonds pour l'association caritative qui la soutenait.

Combien d’argent les frères O’Kane ont-ils récolté ?

Ils ont réussi à récolter près de 9,000 XNUMX £ pour Marie Curie grâce à leur collecte de fonds pour le parachutisme.

Quelle est la signification de l'anniversaire de Martina pour la famille ?

Cet anniversaire revêt une signification particulière alors que la famille se prépare à accueillir son premier petit-enfant, un événement joyeux que leur défunte mère aurait chéri.

De quelle autre manière la famille a-t-elle soutenu Marie Curie dans le passé ?

La famille O'Kane a déjà collecté plus de 70,000 7,000 £ grâce à une soirée de gala pour marquer le premier anniversaire du décès de Martina et a collecté 10 XNUMX £ supplémentaires pour commémorer le XNUMXe anniversaire.

