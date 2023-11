Microbes : transformer les déchets plastiques en produits chimiques utiles

Des millions de morceaux de plastique se retrouvent chaque jour dans les océans du monde, contribuant ainsi à la crise mondiale de la pollution plastique. Cependant, des scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire qui pourrait potentiellement révolutionner la façon dont nous traitons les déchets plastiques. Au lieu de laisser le plastique jeté s’accumuler dans les décharges ou de polluer les écosystèmes marins, des chercheurs américains ont créé un microbe spécial capable de transformer un type particulier de plastique en produits chimiques précieux ayant diverses applications.

Dans le cadre de cet effort de recherche innovant, les scientifiques ont développé une version de la bactérie E. coli qui possède l'extraordinaire capacité de décomposer le polyéthylène téréphtalate (PET), un plastique couramment utilisé dans les bouteilles et les matériaux d'emballage. La transformation qui en résulte produit de l'acide adipique, un composé polyvalent utilisé dans la production de parfums, de vêtements et de médicaments pharmaceutiques. Traditionnellement, l’acide adipique est dérivé de combustibles fossiles grâce à des processus énergivores. Mais avec l’aide de ces bactéries artificielles, les déchets plastiques deviennent une ressource précieuse pour générer ce produit chimique essentiel.

Le potentiel des microbes pour lutter contre la pollution plastique s’étend au-delà de cette récente avancée. En 2001, un microbe capable de consommer du plastique a été découvert dans une décharge japonaise, laissant entrevoir l’espoir d’exploiter le pouvoir microbien pour lutter contre la pollution plastique. Des recherches en cours ont révélé que les microbes du monde entier sont des enzymes qui évoluent naturellement et qui peuvent décomposer différents types de plastiques. Des scientifiques de l'Université Chalmers en Suède ont découvert que les microbes présents dans le sol et l'eau de mer possèdent ces enzymes uniques, suggérant que la nature elle-même pourrait détenir la clé pour résoudre notre problème de plastique.

De plus, les microbes peuvent non seulement contribuer à réduire la pollution plastique, mais également contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. L'étude récente menée par l'Université de Newcastle démontre que des bactéries spécialement conçues peuvent capter le dioxyde de carbone, le gaz à effet de serre le plus courant, et le convertir en produits chimiques, en plastique ou même en carburant. En utilisant un bioréacteur rempli de bactéries E. coli additionné de molybdène, les chercheurs ont réussi à transformer le dioxyde de carbone en acide formique. Cette avancée ouvre des perspectives alléchantes pour capturer et utiliser le CO2 au lieu de le rejeter dans l’atmosphère, atténuant ainsi potentiellement les effets du changement climatique.

Le pouvoir transformateur des microbes offre une lueur d’espoir face aux défis environnementaux pressants. En tirant parti des capacités naturelles de ces organismes microscopiques, nous pourrions trouver des solutions durables à la pollution plastique et au réchauffement climatique, en transformant les déchets en ressources précieuses et en protégeant notre planète fragile pour les générations futures.

FAQ:

Qu'est-ce que le polyéthylène téréphtalate (PET) ?

Le polyéthylène téréphtalate (PET) est un plastique couramment utilisé dans l'industrie et les produits de consommation, tels que les bouteilles et les matériaux d'emballage.

Les microbes peuvent-ils décomposer le plastique ?

Oui, les microbes ont développé des enzymes capables de décomposer différents types de plastiques, offrant ainsi une solution potentielle à la pollution plastique.

Comment les microbes peuvent-ils contribuer à lutter contre le réchauffement climatique ?

Des bactéries spécialement conçues peuvent capter le dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère et le convertir en produits chimiques, plastiques ou carburants utiles.

