La fin d'une époque : Cotic Bikes abandonne les semi-rigides à roues de 27.5 pouces

Cotic Bikes, un fabricant renommé de vélos de haute qualité, a annoncé le lancement de son dernier Cotic BFE de 7e génération, marquant une occasion douce-amère pour les passionnés de cyclisme. Bien que le nouveau modèle soit un motif de célébration, il signifie également la fin d’une époque puisqu’il s’agira du dernier lot de semi-rigides à roues de 27.5 pouces produits par l’entreprise.

Le Cotic BFE, connu pour sa nature tapageuse et polyvalente, est conçu pour gérer tout, des tours de piste de BMX aux lignes de descente les plus raides. Que vous recherchiez une maniabilité précise sur les pistes de pompage ou que vous vous attaquiez à des sentiers difficiles à piste unique, le BFE s'adapte à différentes tailles de fourche allant de 120 mm à 160 mm. Sa construction en acier améliore encore ses performances de type hooligan.

Pour cette dernière version du BFE, Cotic a apporté des mises à jour importantes à sa géométrie, ce qui a abouti à un boîtier de pédalier plus bas, un angle d'assise plus raide et des bossages supplémentaires. Ces améliorations contribuent à de meilleurs virages, à des montées plus faciles et à une polyvalence accrue, ce qui en fait un choix idéal pour les courses de compétition et les balades aventureuses en biwy.

L'esthétique du BFE a également été rafraîchie, avec l'introduction d'options de couleurs Army Green et Gunmetal. Alors que le tube diagonal Reynolds 853 reste une caractéristique constante, offrant une résistance exceptionnelle là où elle est le plus nécessaire, le reste du cadre est doté de tubes cromo traités thermiquement Fe de Cotic.

Bien que faire ses adieux aux semi-rigides à roues de 27.5 pouces puisse évoquer un sentiment de nostalgie, Cotic Bikes regarde vers l'avenir. L'entreprise a récemment accueilli Esme Ward, leur plus jeune ambassadrice, âgée de 11 ans. Esme, une talentueuse coureuse de BMX, explorera également les joies du vélo de montagne aux côtés de sa famille. Cotic espère qu'elle trouvera réconfort et plaisir dans le vélo de montagne comme activité récréative, loin des pressions de la course.

À mesure que Cotic Bikes avance, ils encouragent les passionnés à rester connectés avec leur marque et à visiter leur site Web pour en savoir plus sur le BFE. De plus, la société invite ses abonnés à rejoindre les aventures d'Esmée et de leurs ambassadrices Women Of Steel sur les réseaux sociaux.

Un nouveau regard sur la fin d'une époque

Si faire ses adieux aux semi-rigides à roues de 27.5 pouces marque la fin d'un chapitre pour Cotic Bikes, cela représente également l'engagement de l'entreprise envers le progrès et l'innovation. La décision d'abandonner cette gamme de vélos découle du constat que les ventes de la version BFeMAX 29er dépassent depuis un certain temps celles du modèle 27.5″. En concentrant ses efforts sur la satisfaction des demandes du marché et en évoluant avec les nouvelles technologies, Cotic veille à ce que ses vélos continuent d'offrir des performances et une qualité de conduite exceptionnelles.

QFP

1. Cotic Bikes continuera-t-il à produire des vélos semi-rigides ?

Absolument! Bien qu'ils ne fabriqueront plus de vélos semi-rigides à roues de 27.5 pouces, Cotic Bikes reste dédié à la production d'une large gamme de vélos semi-rigides et tout suspendus pour répondre aux divers besoins des cyclistes.

2. Puis-je quand même acheter un semi-rigide à roues de 27.5″ chez Cotic Bikes ?

Bien que le dernier lot de semi-rigides à roues de 27.5 pouces soit maintenant disponible, il est conseillé de contacter directement Cotic Bikes pour vérifier la disponibilité et effectuer un achat.

3. Y a-t-il des projets pour l'avenir de Cotic Bikes ?

Cotic Bikes explore constamment de nouvelles possibilités et recherche l'excellence dans le monde du cyclisme. Avec leur nouvelle ambassadrice, Esme Ward, à bord, l’avenir s’annonce prometteur. L'entreprise continuera d'innover, de concevoir et de créer des vélos qui inspireront les cyclistes de tous âges et de tous niveaux à explorer le monde sur deux roues.