Costco acquiert une tour de bureaux auprès d'une fiducie immobilière en faillite

Costco, la célèbre chaîne de vente au détail discount, a réalisé une acquisition unique en achetant une tour de bureaux de 10 étages auprès d'une société de placement immobilier en faillite à Houston. La propriété, connue sous le nom de North Central Plaza I, est située sur l'US Highway 75 et s'étend sur près de 200,000 14.25 pieds carrés. L'acquisition a coûté 1982 millions de dollars à Costco, selon les documents déposés auprès du tribunal des faillites. Le bâtiment, construit en 4, s'étend sur environ XNUMX acres de terrain.

Cette décision de Costco intervient alors que Hartman SPE, une unité de Silver Star Properties REIT, a vendu ses immeubles de bureaux et de commerces de détail pour se concentrer sur les investissements en libre-entreposage. Les courtiers immobiliers pensent que Costco pourrait choisir de démolir la tour de bureaux et d'étendre son empreinte commerciale ou de réaffecter le bâtiment à des bureaux.

Le président de Hartman SPE, David Wheeler, a déclaré que l'offre de Costco représente la meilleure offre disponible pour la propriété à l'heure actuelle. Le tribunal des faillites a approuvé la vente, permettant à Hartman de procéder à une vente ordonnée de ses actifs afin de payer ses créanciers et de maximiser le capital pour le redéploiement de Silver Star dans la classe d'actifs du self-stockage.

Dans la région de Dallas, Hartman possède plusieurs autres immeubles de bureaux et centres commerciaux, notamment la Gateway Tower sur North Central Expressway, la tour de bureaux Three Forest Plaza, la Skylark Tower à Arlington et les centres commerciaux Richardson Heights et Promenade North à Richardson. La faillite fait suite à un litige entre Allen Hartman, le fondateur de l'entreprise, et la société d'investissement immobilier, qui a entraîné des dettes dépassant 200 millions de dollars.

L'acquisition de la tour de bureaux par Costco représente une démarche stratégique visant à étendre sa présence dans la région et à diversifier ses opérations. Bien que la société n'ait pas divulgué ses plans spécifiques pour le bâtiment, les experts du secteur attendent avec impatience des nouvelles sur la manière dont Costco utilisera cet ajout unique à son portefeuille.