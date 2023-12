Amazon propose le casque de jeu sans fil CORSAIR Virtuoso RGB à un prix imbattable

Amazon vend actuellement le très acclamé casque de jeu sans fil CORSAIR Virtuoso RGB à un prix incroyablement réduit de 110.49 $, en baisse par rapport à son prix initial de 200 $. Ce casque, connu pour ses caractéristiques exceptionnelles, était resté régulièrement au-dessus de 150 dollars tout au long du premier semestre 2023, remontant même jusqu'à 200 dollars à la fin du printemps. Cependant, les prix ont considérablement baissé à la fin de l'été, atteignant un minimum de 125 dollars en août et oscillant depuis autour de 140 dollars. Avec cette offre, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 45 %, dépassant notre mention précédente de 9 $ et marquant le prix le plus bas jamais proposé.

En portant ce casque, vous pouvez profiter d'un son surround 7.1 et d'une large plage de fréquences de 20 Hz à 40,000 60 Hz, ce qui améliore votre expérience de jeu en vous permettant de détecter avec précision la direction des ennemis entrants. La portée sans fil s'étend jusqu'à 3.5 pieds et garantit un son haute fidélité et à latence ultra faible, grâce à la technologie sans fil avancée Slipstream CORSAIR. Vous pouvez le connecter via un dongle USB ou un câble XNUMX mm ou USB. Le casque comprend également un microphone omnidirectionnel amovible avec une qualité de diffusion, offrant un son clair et précis.

En plus de cette offre remarquable, Amazon propose également le casque de jeu multi-système SteelSeries Arctis Nova 1 à un prix réduit de 40 $, contre 60 $ auparavant. Il est équipé de pilotes haute fidélité pouvant être personnalisés pour une qualité sonore optimale, ainsi que d'une fonction audio spatiale à 360 degrés pour une expérience de jeu immersive. Le casque est compatible avec toutes les plateformes et comprend un microphone antibruit pour éliminer les bruits de fond indésirables.

Si vous souhaitez découvrir davantage de casques de jeu, assurez-vous de consulter le nouveau casque de jeu Astro A50 X de Logitech, disponible en précommande. Ce casque permet une commutation transparente entre les consoles et les PC grâce au passthrough HDMI. Pour tous vos besoins de jeu, visitez notre hub de jeux sur PC pour rester à jour sur les derniers gadgets et équipements afin d'élever votre configuration de jeu aux normes professionnelles.

