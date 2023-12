Une nouvelle période météorologique apporte des températures plus fraîches et de la pluie

Un changement dans les conditions météorologiques a apporté un changement bienvenu dans le centre de la Floride, avec des températures plus fraîches et un air plus sec. Cette nouvelle période météorologique devrait durer au cours des prochains jours.

Au début de la journée, les températures avoisinent déjà les années 50 et quelques endroits atteignent même les années 60. Tout au long de l'après-midi, les températures grimperont lentement jusqu'au milieu des années 70, offrant des conditions confortables sous un ciel généralement ensoleillé. Cependant, à mesure que la nuit avance, de l'air plus froid arrivera du nord, entraînant une baisse supplémentaire des températures.

Demain matin, de nombreuses personnes dans le centre de la Floride devront enfiler des vestes plus lourdes, car les températures devraient se situer dans les années 40 et inférieures aux années 50. Malgré la présence d'un ensoleillement intégral l'après-midi, les températures auront du mal à monter, n'atteignant que les années 60 inférieures et moyennes. Un fort vent du nord-nord-ouest rendra la température encore plus fraîche.

La matinée la plus froide de la semaine est attendue jeudi, avec des températures qui devraient chuter dans les années 30 et 40. Les communautés côtières connaîtront des températures de réveil légèrement plus chaudes dans les années 50 inférieures. Dans l’ensemble, jeudi apportera un soleil frais, avec des maximums atteignant les années 60 supérieures et les années 70 inférieures.

En prévision des événements de vendredi, tels que Share Your Christmas, il est conseillé d'apporter une veste, car les températures matinales dans la région métropolitaine seront dans les années 50 inférieures et même dans les années 40 dans les régions du nord et de l'ouest. Cependant, vendredi après-midi, le ciel sera généralement ensoleillé, avec des températures atteignant les années 70 inférieures et moyennes.

Le week-end débutera avec du soleil et des températures plus chaudes dans les années 80. Ce temps agréable va toutefois changer dimanche à l'approche d'un front froid. Les maximums retomberont dans les années 70, accompagnés de pluies éparses et d'orages dans l'après-midi et le soir. De l'air plus frais et plus sec suivra dans le sillage du front.

Dans l’ensemble, les résidents du centre de la Floride peuvent s’attendre à un temps plus frais et moins humide dans les prochains jours. N'oubliez pas d'apporter une veste et préparez-vous à d'éventuelles pluies et tempêtes dimanche.

En savoir plus dans l'histoire Web : Une nouvelle période météorologique apporte des températures plus fraîches et de la pluie